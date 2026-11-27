Espectáculos

Lina Luaces, hija de la presentadora Lili Estefan, reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram el 25 de noviembre, la modelo explicó que este proceso ha sido muy difícil para ella.

La joven detalló que empezó a notar que algo no andaba bien tras ser coronada como Miss Universe Cuba. Según contó, comenzó a experimentar síntomas como niebla mental, agotamiento extremo, pie caído y una pérdida de sensibilidad en toda su pierna derecha, desde la cadera hasta el pie.

Lina confesó que estos problemas de salud impactaron su desempeño mientras representaba a Cuba en el Miss Universe 2025. Aunque el 2025 fue un año de grandes satisfacciones para ella, también estuvo marcado por estos desafíos médicos que superaban cualquier imaginación.