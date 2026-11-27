Espectáculos

Mariela Encarnación celebró la segunda edición de Self Love Experience en República Dominicana. La jornada se enfocó en el crecimiento personal a través de risas, complicidades y conversaciones que dejan huella, utilizando un formato dinámico donde la reflexión y el entretenimiento convivieron con naturalidad.

Uno de los platos fuertes fue el conversatorio titulado "Entre Nos: Casadas, solteras… ¿y felices?". Mariela moderó la charla con la participación de las presentadoras Nahiony Reyes y Marianne Cruz, donde hablaron sobre el amor propio, la vida en pareja y las expectativas de la felicidad, resaltando que esta no depende del estado civil. Por su parte, Mariasela Álvarez se encargó de la presentación especial del encuentro.

El evento también tuvo un panel sobre la masculinidad. En este escenario coincidieron Jochy Santos, Irving Alberti y el presentador y artista venezolano Daniel Sarcos. Los tres conversaron sobre vulnerabilidad, crisis, temores y experiencias que no suelen compartir públicamente, mostrando otra faceta de estas figuras acostumbradas a entretener entre confesiones y carcajadas.

Reconocimientos y detalles

En un segmento de reconocimientos, que contó con el apoyo de la alcaldía del Distrito Nacional, entregaron reconocimientos a tres personalidades. Martina Villegas, ingeniera y cofundadora de Downtown Punta Cana, fue premiada por su aporte a la generación de empleos y oportunidades. Daniel Sarcos recibió un reconocimiento por su trayectoria artística, mientras que don Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo, fue distinguido por su contribución a la industria hotelera y turística dominicana.

La producción general estuvo a cargo de Resolto RD y la planificación de eventos fue realizada por Pilar Ricart. Para el ambiente, Latitud Cero y Premium Flowers aportaron rosas importadas desde Ecuador, mientras que la violinista Mónica Medina, de Armony Música, recibió a los asistentes con música en vivo.

Con esta plataforma de bienestar emocional que une contenido y entretenimiento, Mariela Encarnación respalda su experiencia de más de dos décadas en la televisión internacional, incluyendo diez años en CNN en Español y trayectorias en Univisión y Telemundo.