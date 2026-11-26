Espectáculos

Christian Nodal soltó una bomba en Instagram que dejó a sus fans con los pelos de punta. El cantante anunció que se despide de los escenarios de México, calificando su última presentación en Mérida, Yucatán, como la mejor bienvenida y la mejor despedida. Lo peor es que dejó todo en el aire al escribir que esto es "hasta nuevo aviso", por lo que nadie sabe si es solo una pausa en su tierra o si se retira de todo en general.

Nodal tampoco atraviesa un buen momento personal y profesional, y se enfrenta en los tribunales a su padre, Jesús Jaime González Terrazas. Se disputan los derechos y el registro de su nombre artístico.

Para que tengan el contexto: el 9 de noviembre, el cantante presentó un recurso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para frenar una solicitud que su papá hizo en septiembre. La solicitud de González Terrazas le otorgaría el permiso de usar la marca "Christian Nodal" en artículos de papelería, fotografías y productos impresos.

La cosa no queda ahí, porque el papá de Nodal ya es dueño de tres marcas ligadas al nombre del artista: "CN Christian Nodal" para actividades artísticas, "Nodal" para servicios de entretenimiento y "Christian Nodal Pal Cora" para los shows en vivo. Además, tiene los derechos de una reserva del nombre artístico que obtuvo en 2016 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), cuando Christian todavía era menor de edad.