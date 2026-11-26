¿Qué pasa cuando una pasarela de moda y un concierto en vivo se convierten en un solo espectáculo? Eso es MadWalk, creado por MAD TV en Atenas en 2011. El lunes 23 de noviembre de 2026, volvió para celebrar su edición número 16.

La propuesta es única: cada diseñador de moda se junta con un artista musical. Mientras la colección se luce en la pasarela, el artista canta en vivo, en el mismo escenario y al mismo tiempo. Cada dupla se crea exclusivamente para esta noche, trayendo nuevos arreglos, mashups y covers que no vas a escuchar en ningún otro lugar.

Hoy en día, MadWalk es la noche de moda y música más grande de Grecia: una arena con entradas agotadas, el Tae Kwon Do indoor arena en Atenas; un especial para la televisión nacional; y un casting abierto de modelos con más de 3.500 postulaciones.

El concepto de este año fue «We are all made of stars».

Uno de los momentos más destacados de la velada fue el LEGO Daisy Dress: un vestido de alta costura elaborado con 12.000 piezas de LEGO y 790 flores colocadas una a una a mano. Creado por la diseñadora Nora Sarman junto al LEGO Certified Professional Balázs Doczy, se presentó en Grecia de forma exclusiva en MadWalk, lucido por la presentadora del evento, Vicky Kaya.

El glamour del clásico Hollywood se hizo sentir con un mashup en vivo de Beyoncé: la cantante LILA unió temas de Beyoncé con «Prisencolinensinainciusol» de Adriano Celentano para la colección de flecos, plumas y rosetas de organza de Celia Kritharioti.

El gran cierre estuvo en manos de la estrella de Eurovision, Eleni Foureira, antes de que el recinto quedara cubierto bajo una lluvia de confeti.

MadWalk. Donde la moda se encuentra con la música.