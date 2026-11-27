Famosos

La cosa se puso tensa entre Ángela Ponce y la ex Miss Venezuela 1987, Inés María Calero. Todo empezó porque Calero soltó un video donde dejó claro que no está nada de acuerdo con la inclusión que Miss Universo ha impulsado últimamente, especialmente al aceptar a mujeres trans, casadas, divorciadas, con hijos o embarazadas.

Calero se siente decepcionada y dice que esto es una inclusión forzada. Según ella, no es justo que una mujer madura compita contra una chama de 21 años que apenas está empezando, argumentando que, aunque la joven pueda saber idiomas y estudiar, no tiene la experiencia que dan los años. Eso sí, el toque de cortesía no faltó, porque también felicitó a todas las candidatas y a Clara Vegas, la representante de Puerto Rico, por ganar.

Pero Ángela Ponce, que fue la primera mujer transgénero en competir en Miss Universo representando a España, no se quedó callada. La modelo cuestionó la coherencia de la exreina, recordándole que durante un encuentro en España Calero le había manifestado alegría por su participación en el certamen.

"Discrepar de una opinión no significa no respetarla. Inés me recibió en Madrid con besos y me felicitó por mi participación en Miss Universo. El problema no es la diferencia de opiniones, sino la falta de coherencia en lo que defendemos en público", soltó Ponce sin pelos en la lengua.

Como era de esperarse, la respuesta de Ponce prendió la mecha en redes sociales. Algunos usuarios la criticaron diciendo que no respeta las opiniones contrarias y recordaron que ya es costumbre que ella cuestione públicamente a quien no esté de acuerdo con los cambios del concurso. Honestamente, el drama era predecible: ¿Ustedes qué dicen, la inclusión es forzada o ya era hora de que el Miss Universo se modernizara?