Espectáculos

¡Agarra dato, Maracaibo! Después de una década de pura expectativa, Chino y Nacho, el dúo que puso a vibrar a Venezuela entera con su pop tropical y urbano, ¡confirmó su regreso a la Tierra del Sol Amada! Esto no es un simulacro, mi gente, la espera se acabó y la fecha ya está marcada en el calendario para un reencuentro que promete ser épico.

La cita para este evento histórico es el 12 de febrero de 2027 en el mismísimo Palacio de Eventos de Maracaibo. Y ojo, que no es cualquier toque; esto es parte de su súper «Radio Venezuela World Tour», una gira con la que Jesús Miranda y Miguel Ignacio Mendoza celebran nada más y nada menos que ¡veinte años de carrera musical! ¿Quién dijo que no hay segundas oportunidades?

El despliegue en la capital zuliana no es casualidad, marcará el inicio de todo un recorrido nacional. Su gira acompaña el lanzamiento de una nueva etapa discográfica: «Radio Venezuela». Imagínense, incluye un tema dedicado especialmente a Maracaibo, ¡así que prepárense para una serenata de altura! Y por si fuera poco, ya viene el segundo volumen, «Radio Venezuela: fresco», producciones que exaltan la identidad sonora del país.

Durante la velada, agárrense porque la puesta en escena será de primer nivel. El repertorio, ni hablar: un viaje musical por todos esos éxitos que nos marcaron a una generación completa. Desde «Mi Niña Bonita» que nos hacía suspirar, pasando por la energía de «El Poeta», el romanticismo de «Me Voy Enamorando» y el himno de «Andas en Mi Cabeza». Pero no solo es revivir el pasado, ¡también vienen con sus nuevas propuestas musicales que nos tienen con la intriga en la boca!

Si ya están con la tarjeta en la mano listos para asegurar su lugar en este concierto que promete ser inolvidable, la preventa oficial comenzaba el lunes 23 de noviembre, a las 6 de la tarde. La venta es exclusiva a través del portal web de Goliiive y todo esto bajo la producción de JJ Music y TT Producciones. ¡No digan que no les avisamos!

Diez años de espera se sienten como una eternidad, ¿pero con este regreso triunfal y celebrando veinte años de carrera, quién no se anota? ¡A sacar los pasos prohibidos y a calentar esas voces! ¿Nos vemos en Maracaibo?