Espectáculos

Nuestra querida Alejandra Ghersi, mejor conocida como Arca, esa productora, compositora y DJ que siempre nos deja boquiabiertos con su electrónica, se está alistando para un show brutal en Ciudad de México.

La cita es el 28 de noviembre de 2026 en La Maravilla Studios, un evento presentado por Derretida Entertainment que promete ser todo menos aburrido. Si Arca algo sabe hacer, es convertir la transformación en su carta de presentación, y su música es la prueba reina.

No esperen una línea recta con Arca. Suena como si agarrara una estructura electrónica, la desarmara y la volviera a armar con distorsiones, voces que parecen de otro mundo y ritmos que no se encajan en ninguna caja. En su universo cabe de todo: el ruido, el pop, la experimentación y la cultura de club. Pero también es un viaje constante por la identidad y cómo reinventarse, ¡súper profundo!

Esta libertad creativa no solo se queda en la música. Arca ha colaborado con gente como Björk, Ye y FKA twigs, pero también ha explorado el arte contemporáneo, la tecnología y hasta la moda. Entre sus proyectos también figura una composición para el Museo de Arte Moderno (MoMA). Es que ella no tiene límites.

Su camino empezó a tomar forma en 2012 con sus EP Stretch 1 y Stretch 2, que ya nos daban una probadita de su visión experimental del club. Desde entonces, ha pasado por fases que van de la electrónica más abrasiva hasta el pop, y ahora también le mete a su lado vocal con un toque latino que nos encanta.

Un momento clave en su discografía fue KiCk i de 2020, un álbum que hasta le valió una nominación al Grammy. Y no solo eso, también tiene proyectos multidisciplinarios como Mutant:Faith. Es obvio que a Arca le gusta romper las fronteras entre disciplinas, lo que la hace única.

Así que, la presentación en Ciudad de México es la oportunidad perfecta para lanzarse a vivir ese universo en vivo. El show es a las 22:00 en La Maravilla Studios, en la colonia Atlampa. ¡Así que activen esa agenda!

Los tickets ya están a la venta por Boletia, y sí, es solo para mayores de 18 años con identificación vigente. La música de Arca no necesita que le des instrucciones, solo que vayas con la mente abierta. Si eres de los que les gusta que los sonidos te muevan el piso y que las experiencias musicales sean fuera de lo común, esta es tu noche. ¿Ya tienen sus entradas?