Espectáculos

¡Qué notición nos llegó al alma, de esos que alegran el día! La talentosa actriz venezolana Daniela Alvarado y su esposo, el también actor José Manuel Suárez, han dado un paso importantísimo en la vida de su pequeña Olivia. Y no es cualquier paso, ¡es la elección de padrino! Para esta misión tan especial, la pareja decidió confiar en alguien muy cercano a su corazón: el reconocido periodista Luis Olavarrieta. Él mismo fue quien soltó la bomba este pasado domingo 22 de noviembre, haciendo que las redes sociales se encendieran con la noticia.

Olavarrieta, con la emoción a flor de piel, no pudo esperar para compartir la alegría y lo gritó a los cuatro vientos en su cuenta de Instagram. "¡Soy el padrino de Olivia!", escribió, acompañando esta declaración con una fotografía preciosa donde se le ve junto a la feliz pareja y, por supuesto, la verdadera estrella del momento, la adorable Olivia. Una imagen que, como era de esperarse, se llenó de "me gusta" y comentarios de felicitación al instante.

Pero que nadie piense que fue fácil llegar a ese compromiso. En su publicación, Luis Olavarrieta, a quien conocemos también por ser ancla de Venevisión, relató la odisea que vivió para estar presente. Contó que la llamada de Daniela Alvarado con la gran noticia y la invitación a la ceremonia llegó el viernes. El pequeño detalle era que Luis ya tenía un compromiso en Sanare. ¿Impedimento? ¡Para nada! La madrugada del domingo, sin pensarlo dos veces, manejó de regreso desde Sanare para llegar al mediodía, justo a tiempo para cumplir con este importantísimo compromiso familiar. ¡Eso sí que es entrega y lo demás son excusas baratas!

El periodista fue muy claro sobre las razones de su aceptación, que nos llegan directo al corazón. Explicó que aceptó porque Daniela y José Manuel son sus amigos, una amistad que dice mucho del cariño que se tienen. Y ahora, todo ese afecto y esa amistad incondicional que los une, se extienden y se heredan a la pequeña Olivia. Un gesto que nos derrite de ternura y nos recuerda lo valioso de la amistad de verdad, de esa que trasciende cualquier obstáculo por los panas.

Como era de esperar, la publicación en Instagram se convirtió en un hervidero de buenos deseos. La gente no dudó en unirse a la celebración, dejando más de mil comentarios de felicitaciones por este nuevo e importante lazo. Es que ver a figuras tan queridas del entretenimiento venezolano compartir momentos tan íntimos y significativos siempre nos llena de buena vibra.