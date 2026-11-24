Espectáculos

Prepárense, porque la capital española está siendo testigo de una fusión cultural que nadie vio venir: ¡José Gregorio Hernández, el médico de los pobres y santo de Venezuela, ahora tiene su propia Menina! El artista plástico venezolano Antonio Azzato la presentó en Madrid, como parte de la exposición Meninas Madrid Gallery 2026, ubicada nada menos que en la famosa calle Serrano.

Azzato, con esa chispa que tienen los artistas, decidió que era hora de llevar al doctor José Gregorio a un pedestal diferente. Según explicó en su cuenta de Instagram, José Gregorio Hernández es para él un símbolo de esperanza, el médico de los pobres que hizo de la ciencia una vocación y de la solidaridad una forma de vida. ¿Y cómo le rinde homenaje? Convirtiendo la icónica silueta de una Menina de Velázquez en un lienzo en blanco para contar su historia, despertar emociones y transmitir mensajes.

Es una movida atrevida, ¿verdad? Juntar a un ícono del arte español con nuestro venerable santo. Pero el artista lo dejó clarísimo: no se trata de cambiar la imagen del santo, sino de expandir su mensaje. Él mismo aclaró que su obra busca llevar ese mensaje a un lugar inesperado y acercarlo a nuevas miradas.

Vamos, que esto no es una representación literal de José Gregorio, sino un tributo a todo lo que representa. ¡Un orgullo nacional que se exhibe con estilo internacional! ¿Qué te parece esta movida, te dan ganas de ir a verla?