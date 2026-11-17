Espectáculos

Qué nervios de acero los de Jay Wheeler, "La Voz Favorita", porque el drama que vivió en un avión junto a su esposa, la cantante Zhamira Zambrano, y su hija Aiunii, ¡no se lo deseamos a nadie! Lo que prometía ser un viaje tranquilo de Las Vegas a Miami, con una escala en Houston, Texas, después de la euforia de los Latin Grammy, se convirtió en una pesadilla llena de incertidumbre.

La cuestión es que el viernes, su vuelo se topó de frente con el caos aéreo que paralizó Estados Unidos ese día. La Administración Federal de Aviación (FAA) había ordenado detener todos los despegues como medida de seguridad, tras reportarse una presunta falla en las comunicaciones de los centros de control de tráfico aéreo. ¡Imagínense la escena: estar en el aire y que algo así suceda!

Y como si la situación no fuera ya lo suficientemente tensa para cualquiera, el mismo Jay Wheeler compartió con sus seguidores el momento exacto donde el piloto anunció la noticia que a cualquiera le pararía el corazón: “Hemos perdido toda comunicación con la torre de (control)”. El piloto añadió: “No sabemos cómo vamos a aterrizar ni dónde vamos a aterrizar, pero tenemos gasolina”. Esas frases son de película de terror, no de un vuelo comercial con tu familia. ¿Quién no se infarta con semejante información?

Por fortuna, y gracias a Dios, lograron aterrizar en Houston. Pero el calvario no terminó ahí. Como todos los aviones se detuvieron y estaban en tierra, las puertas de embarque (o como dicen en el gabacho, los "gates") estaban todas ocupadas. Así que, después del susto en el aire, la familia de Jay Wheeler tuvo que quedarse dos horas y 30 minutos dentro del avión, varados en la pista, ¡y sin comer! Que levante la mano el que no se pone de mal humor sin su snack preferido en una situación así.

Después de toda esta odisea aérea, el cantante confirmó que, por experiencias como esta, él siempre anda con sus audífonos puestos en los aviones. ¡Una estrategia de escape auditivo que más de uno debería copiar! Menos mal que, por fortuna, no ocurrió ninguna situación qué lamentar y, al final del día, tanto el artista como su familia lograron llegar a su destino final sanos y salvos. Un drama con final feliz, pero con un susto que seguramente no olvidarán.

La suspensión de los despegues en Puerto Rico y Estados Unidos, decretada como medida de seguridad, provocó la cancelación de miles de vuelos.

¿Será que después de este susto Jay Wheeler se apunta a un roadtrip por tierra la próxima vez que necesite moverse?