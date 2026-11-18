Famosos

¡Prepárense, Caracas, porque la espera, por fin, valió la pena y con creces! Fénix Entertainment soltó la sopa ayer, 16 de noviembre de 2026, y con ella llegaron ¡todos! los detalles del regreso de nuestra Shakira a Venezuela. ¡Se acabó la duda, gente!

Sí, leyeron bien y pueden ir preparando la voz para cantar a todo pulmón: 'La Loba' se presentará nada más y nada menos que ¡dos veces! en el imponente Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. Estos shows, que ya se perfilan como los que van a "romper el 2027" (palabras mayores, eh), forman parte de su explosiva gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. ¿Están listos para mover las caderas al ritmo de sus clásicos y lo nuevo?

Las fechas para marcar en el calendario con rojo intenso son el 16 de enero de 2027 para el primer gran encuentro. Y para quienes no se conformen con una sola noche de pura sabrosura barranquillera, o los que se queden con ganas de más, ¡atención! al día siguiente, la diva nos regalará otra dosis de su energía inigualable en el mismo recinto capitalino. ¡Dos por uno casi!

Y aquí viene el dato crucial para los más pilas, esos que no se pelan una: los sabáticos tendrán la oportunidad de lanzarse por sus entradas en preventa este jueves 19 de noviembre de 2026. A partir de las nueve de la mañana, Mi Tickera se convertirá en el campo de batalla para asegurar un puesto en lo que promete ser un par de noches inolvidables. ¡Así que activen esas alarmas, carguen el WiFi y prepárense para el click más rápido de sus vidas!

¿Quiénes de ustedes ya están haciendo los cálculos para ver qué riñón venden? ¡Queremos saber quiénes van a ser los primeros en asegurar su entrada para este par de conciertos que, honestamente, van a dejar el 2027 patas arriba desde enero!