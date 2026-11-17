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¡Atención, fanaticada! El talento mexicano de Carín León se va con todo pa’ los Grammy 2027, ¡y de qué manera! El cantante fue nominado en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino gracias a su producción discográfica MUDA. Esto es un notición porque demuestra cómo amplió su propuesta musical más allá del regional mexicano, ¡rompiendo esquemas!

La Academia de la Grabación soltó la lista de nominados para la 69.ª edición de estos premios ayer, lunes 16 de noviembre. Carín León comparte categoría con Karol G (“No Me Arrepiento de Sentir Tanto”), Mon Laferte (“Femme Fatale”), Elena Rose (“Bendito Verano”) y Rawayana, con “¿Dónde Es El After?”. Definitivamente, la competencia está picantísima.

“MUDA”: un cambio de piel que valió oro

El álbum MUDA se presentó el 7 de mayo de 2026. Con esta producción, el intérprete sonorense no solo exploró nuevos sonidos, sino que se atrevió a meterle mano a géneros como el pop, el blues, el ska, la salsa y hasta el funk. Y lo mejor es que todo eso lo hizo sin echar a un lado esas influencias norteñas y rancheras que son su sello personal. ¡Un verdadero camaleón musical!

El nombre del álbum también tiene su cuento, y es que Carín León es superdetallista. Juega con esa expresión que usan en Hermosillo para referirse a la letra que no se pronuncia. Pero, más allá de eso, la idea de “cambiar de piel” para empezar una etapa musical nueva es lo que define esta joyita. ¡Imagínense, una “muda” de sonidos que ahora le da una nominación al Grammy!

Una trayectoria que no es cuento

Esta nominación al Grammy gringo es la tercera en la carrera de Carín León, ¡y ya tiene experiencia en eso de ganar! No es que sea nuevo en la ceremonia, para nada. En 2025 se llevó su primer gramófono por Boca Chueca, Vol. 1, en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana (Tejano incluido). Y para no perder la costumbre, en 2026 repitió el triunfo en el mismo apartado con Palabra De Tos (Seca) durante la 68.ª edición de los premios. ¡Dos victorias consecutivas, papá!

Además, en los Latin Grammy también tiene un currículum envidiable, con cuatro premios y once nominaciones en su haber, según los registros de la Academia Latina de la Grabación. En la edición más reciente de 2026, lo nominaron para Grabación del Año por Desde Que Te Tengo y para Álbum del Año por MUDA, aunque en esa ocasión no se lo llevó. Pero una nominación ya es un logro brutal, ¿o no?

México brilla en la lista

La presencia mexicana en la próxima entrega de los Grammy 2027 es indiscutible. En Mejor Álbum de Música Mexicana (Tejano incluido) la cosa también está buena, con Grupo Frontera, Lupita Infante, Mari Nobre, Peso Pluma junto a Tito Double P, y Carlos Rivera. Y ojo con Yahritza y Su Esencia, que están nominados en Mejor Canción Latina por La Perla, ¡una colaboración con la mismísima Rosalía! El compositor y productor mexicano Édgar Barrera también se cuela en la lista con una nominación a Compositor del Año, No Clásico. ¡La bandera mexicana bien en alto!

A nivel internacional, los Grammy 2027 vienen cargados de talento. Raye lidera las nominaciones con once candidaturas, seguida de cerca por Rosalía, con nueve. Olivia Dean y Phoebe Bridgers no se quedan atrás, con siete cada una. La 69.ª edición de los Grammy está pautada para el domingo 7 de febrero de 2027, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. ¡Ya queremos que llegue ese día para ver quién se lleva la estatuilla! ¿Creen que Carín León y Rawayana se lleven el Grammy para casa?