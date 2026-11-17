Famosos

¡Prepárense, amantes del cine, porque esta es de esas noticias que nos alegran el día! Imagínense a Glenn Close, la reina de la pantalla, y a Ridley Scott, el cerebro detrás de clásicos que nos volaron la cabeza, recibiendo un Oscar honorífico por sus trayectorias. ¡Por fin se hizo justicia!

La 17ª edición de los Premios de los Gobernadores, esa gala especial donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas saca su lado más nostálgico, reunió a un montón de estrellas en Hollywood para aplaudir a estos dos titanes. Close, con ocho nominaciones, nunca había ganado un Oscar, al igual que Scott, cuyas películas conquistaron nueve estatuillas.

La ovación para la maestra Glenn Close

Glenn Close, esa actriz que nos ha cautivado por cinco décadas con cada papel, por fin tiene su Oscar en la mano. La que nos puso los pelos de punta en Atracción Fatal (1987) y nos conmovió en El mundo según Garp (1982), donde consiguió su primera nominación, tiene un historial de ocho postulaciones que la tenían como una de las grandes injustamente sin estatuilla. ¡Pero eso se acabó!

John Malkovich, su colega en Relaciones peligrosas (1988), fue el encargado de presentarla. La actriz de 79 años, visiblemente emocionada, dedicó su premio a su hija y recibió una ovación de pie que debió sentirse como el abrazo de todo Hollywood. "Siempre sentí que el gran honor era estar en la sala", dijo.

Ridley Scott: el cerebro detrás de la pantalla

Por el lado de los directores, el maestro Ridley Scott también se llevó su merecido reconocimiento. Aunque sus películas han ganado nueve Oscars y él mismo ha sido nominado tres veces a Mejor Director, la estatuilla se le había resistido. Matt Damon, a quien dirigió en Misión rescate (2015), tuvo a su cargo entregarle el Oscar.

El director de 88 años, genio detrás de joyas de la ciencia ficción como Alien, el octavo pasajero (1979) y Blade Runner (1982), no pudo asistir en persona a la gala en el Salón Ray Dolby, pero envió un video de agradecimiento, demostrando que, aunque no esté en la alfombra, su presencia se siente.

Un reconocimiento a los pioneros y lo que se cocina para el futuro

Pero la noche no fue solo de ellos dos. La Academia también le rindió homenaje al legendario animador Floyd Norman, de 91 años. Norman hizo historia en 1956 al ser el primer animador negro en Walt Disney Animation Studios, contribuyendo a clásicos que amamos como Mary Poppins y El libro de la selva.

Además, Pamela Koffler y Christine Vachon, las mentes brillantes detrás de Killer Films y productoras de películas como la nominada al Oscar Vidas pasadas (2023), recibieron el premio Irving G. Thalberg por su trabajo. La gala, que sirve como el calentamiento oficial de la temporada de premios que arranca en enero con los Globos de Oro y culmina en marzo con los Oscar, también fue un punto de encuentro para la nueva sangre de Hollywood.

Jóvenes talentos como el director Barker o el actor y músico Guitarricadelafuente también asistieron. Barker contó a AFP que se sintió con la confianza de saludar a Christopher Nolan. Así que, mientras esperamos los Globos de Oro, ya sabemos que el cine sigue dando de qué hablar y uniendo generaciones. ¿Quién más creen que merece un Oscar honorífico ASAP?