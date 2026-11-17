Espectáculos

¡Prepárense, amiguitos del chisme y del glamour, que esto es noticia de la buena! El pasado domingo, 15 de noviembre, ¿La razón? El hacedor de reinas más famoso de Venezuela, Osmel Sousa, aterrizó en el Aeropuerto Internacional La Chinita. Sí, señores, ¡el Zar de la Belleza en persona pisó suelo zuliano! Y obvio, esto generó más revuelo que concierto sorpresa de Bad Bunny.

La noticia, que se confirmó con bombos y platillos a través de un material audiovisual en las redes sociales oficiales del municipio, puso a todo el mundo a especular. Faltaban apenas unas horas para la gala final del reinado de la Feria del Lago 2026, y el saber que Osmel estaría al frente del jurado calificador ya era garantía de que la cosa iba a ser seria. ¡La expectativa estaba por las nubes, como quien dice!

Y claro, a una personalidad de ese calibre no se le recibe de cualquier manera. La primera dama del municipio sureño, Hillary Soto, fue la encargada de darle la bienvenida oficial al Zar de la Belleza, para dar inicio a una jornada que prometía derrochar glamour y elegancia. Es que cuando Osmel pone un pie, el aire se llena de laca y brillos. ¡Imposible que sea de otra forma!

El ayuntamiento lo dejó claro junto al video de su llegada: Osmel Sousa será el presidente del jurado calificador en la elección de la Feria del Lago 2026, en las categorías Miss y Señora, y prometió "¡Una noche llena de sorpresas!". Su presencia no era un capricho, era una pieza fundamental para la velada de ese domingo, donde su ojo experto tendría la última palabra para coronar a las nuevas soberanas en las categorías Miss y Señora. ¡Pura presión para las concursantes!

Y porque Osmel no solo trae su exigencia, sino que también es sinónimo de espectáculo, la noche de la elección contó con un despliegue musical que prometía estar a la altura. El reconocido cantante de vallenato Jhonder Morales le puso el toque melódico, junto a un montón de atracciones que estaban preparadas para que el público sanfranciscano disfrutara como nunca.

Así que, después de tanta pompa, tanto glamour y el escrutinio del Zar, la pregunta que nos queda es: ¿Quiénes fueron las afortunadas que lograron conquistar el ojo más exigente de Venezuela? ¿Será que ya las tenemos fichadas en Instagram?