Famosos

Luis Fernández, el director y guionista venezolano detrás de la película "El nuevo pez que fuma", acaba de darle un notición a la movida cinematográfica nacional: su ópera prima conquistó el codiciado premio Astor Piazzolla a Mejor Largometraje en la Competencia Latinoamericana del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Esto es un logro gigante, porque ninguna película venezolana había participado en el certamen argentino desde el año 2021. Imagínense la alegría de volver y con un premio bajo el brazo, ¡demostrando que aquí hay talento que sobra!

Un premio que vale oro

Este festival es de los grandes, acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos en el mismo club de Cannes, Venecia, Berlín y San Sebastián. Luis Fernández no lo podía creer, sigue asimilando el premio. Para él, ganar con su primera película es una imposibilidad estadística que va mucho más allá de su ego. Es la validación y la recompensa para un equipazo de más de 150 trabajadores del cine, tanto de Venezuela como de España, que metieron su talento, su esfuerzo y su fe en un proyecto que, según él, cobra vida propia.

Para el cineasta, fue clave llevar a parte del elenco y equipo a Mar del Plata, incluyendo a Mimí Lazo, Claudia Rojas, Angélica Vitanza y Hugo Carregal. Querían estar en ese escenario con la contundencia que, a su juicio, merece el cine venezolano en el escenario mundial, y ¡vaya si lo lograron!

Con la mira en los Goya

Pero la cosa no para aquí. Luis Fernández ya está alistando todo para las proyecciones en Madrid. ¿El objetivo? Apuntar a una nominación en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en los prestigiosos premios Goya, que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. ¡Upa! Por ahora, 19 largometrajes están aspirando a esa nominación, así que la competencia está reñida, pero con este impulso, ¿quién dijo miedo?

Al preguntarle por sus "contrincantes" más fuertes en Mar del Plata, Fernández no dudó en mencionar a la brasileña "Rumor", de Joana Nin, y a la paraguaya "Narciso", de Marcelo Martinessi, reconociéndoles un enorme valor en un festival que, según él, tiene una calidad extraordinaria.

El arte en momentos difíciles

Luis Fernández se tomó un momento para reflexionar sobre lo que experimentó en el festival. Contó que en todos los discursos se notaba que la gente está viviendo un momento difícil, ya sea en una ciudad como Rosario o a nivel global. Pero para él, es precisamente en esos momentos complicados cuando el arte, y en particular el cine, juega un papel fundamental. "Toca poner el dedo en el tema incómodo, toca molestar, agitar, incomodar, distraer, emocionar, provocar el pensamiento crítico justamente en estos momentos difíciles", comentó. Y sentenció: "Creo que los momentos difíciles son los mejores para el arte". Se ve optimista y cree que, en Venezuela, las cosas van particularmente bien.

Un recorrido histórico de Venezuela en Mar del Plata

Aunque la edición de este año es la 41 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el registro histórico disponible en su web arranca en 2012. Ese año, la película "La mula muerta", de Rafael Velásquez Stanbury, estuvo en la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes, y "Brecha en el silencio", de Luis y Andrés Rodríguez, se exhibió en la sección Panorama de Cine Latinoamericano.

El año 2013 fue uno de los más destacados, con nada menos que ocho películas venezolanas o coproducciones participando. "Pelo malo", de Mariana Rondón, se llevó el Astor de Plata a la Mejor Dirección y Mejor Guion en la Competencia Internacional. También estuvieron "Esclavo de Dios", de Joel Novoa; "El laberinto de lo posible", de Wanadi Siso; "Princesas rojas", de Laura Astorga Carrera; "El regreso", de Patricia Ortega; "Flamingo", de Carl Zitelmann; y los documentales "El río que nos atraviesa", de Manuela Blanco, y "Hierba originaria – Cultura ancestral", de Edgar Humberto González, esta última una coproducción con Bolivia.

En 2014, "El patrón, radiografía de un crimen", una coproducción con Venezuela de Sebastián Schindel, ganó la Competencia Argentina. "Pipí Mil Pupú 2 Lucas", de Enrique y Fernando Bencomo, y "Solo", de José R. Nóvoa, figuraron en Panorama del Cine Latinoamericano, y "El retorno", de Luis Alejandro y Andrés Rodríguez, estuvo en otra sección.

Luego, el festival siguió seleccionando joyas de nuestro cine, como "Desde allá", de Lorenzo Vigas, en la Competencia Latinoamericana de 2015. Aunque ese año el premio se lo llevó "Santa Teresa y otras historias", de Nelson Carlo de Los Santos Arias, la película de Vigas obtuvo el León de Oro de Venecia ese mismo año. En esa edición también brilló "El abrazo de la serpiente", una producción colombiana con participación venezolana de Ciro Guerra, que se llevó el Astor de Oro a la Mejor Película de la Competencia Internacional. Ese año también se vieron "Eva", de Francisco Pareja; "Dauna. Lo que lleva el río", de Mario Crespo; y el documental "Favio, la estética de la ternura", de Luis Rodríguez y Andrés Rodríguez.

En 2017, tuvimos a "La familia", de Gustavo Rondón, en la Competencia Latinoamericana; y a "Macanao", de Clarissa Duque, y "Bákiro", de Miguel New, en la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes. Un año después, "Ojo malcriado", de Luis Arnías, participó, y en 2020, el cortometraje "Colección privada", de Elena Duque, una coproducción con España.

Así que, ¿quién dijo que en Venezuela no hay talento pa' exportar? ¡Este pez sí que sabe nadar y triunfar y lo hace por todos nosotros!