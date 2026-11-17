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¡Se acabó la espera, mi gente! Amazon MGM Studios confirmó el lunes el notición que nos tenía a todos en vilo: el mismísimo Robert Pattinson es el encargado de darle vida al legendario James Bond en la nueva película de la franquicia. Anunciaron la noticia por sus redes sociales, y de paso, nos dejaron ver la primera imagen del actor como el espía más famoso del cine.

Con esta movida, Pattinson se convierte en el séptimo actor en ponerse el traje del agente 007, tomando el relevo de Daniel Craig, quien se despidió del papel en 2021. La verdad es que esta elección le pone fin a meses de especulaciones que estaban más calientes que una tanda de tequeños recién hechos. Por ahí sonaron nombres como Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden, pero el que se llevó el premio gordo fue Pattinson.

Al parecer, el chamo, que tiene 40 años, hizo unas pruebas de cámara en Londres a finales de octubre que dejaron a los ejecutivos del estudio con la boca abierta. ¡Y cómo no! Si este tipo es pura versatilidad. Tras alcanzar la fama mundial con la saga Crepúsculo, consolidó su prestigio en el cine independiente y luego regresó a las superproducciones, con su aclamada interpretación del Caballero de la Noche en The Batman y su reciente participación en La odisea. ¡Este hombre no le tiene miedo a nada!

Para ponerle la guinda al pastel, la nueva entrega de James Bond estará bajo la dirección de Denis Villeneuve, reconocido por su trabajo en la franquicia de Dune. Esta elección marca un reencuentro entre director y protagonista, ya que ambos colaboraron previamente en el rodaje de Duna: parte tres. Así que, con este par, el 007 viene con una vibra épica, ¡seguro!

La producción de esta película, que ya se perfila como uno de los estrenos más esperados, arranca en 2027 y tiene fecha de llegada a las salas de cine en 2028. Hay que recordar que en 2022, Amazon compró MGM —el estudio históricamente ligado a Bond— por una millonada de 8.500 millones de dólares. ¿Será que esta dupla nos va a dejar pidiendo más Martinis?