Espectáculos

La emoción por los Grammy está a flor de piel, y esta 69ª edición nos trae una noticia que nos tiene saltando en una pata: ¡el talento criollo se hizo sentir! Rawayana y Elena Rose están entre los grandes que compiten por uno de los premios más codiciados de la industria musical, dándole ese toque venezolano a una lista llena de estrellas globales.

La banda Rawayana, con su particular estilo, fue nominada en la categoría de “Mejor álbum de pop latino” por su trabajo discográfico “¿Dónde Es El After?”. Y por si fuera poco, nuestra talentosa Elena Rose, la cantante y compositora estadounidense que tanto nos gusta, también figura en esta misma categoría con su álbum “Bendito Verano”. ¡Doble alegría para el pop latino que resuena con sabor venezolano!

Los pesos pesados de la música global marcan la pauta

Pero más allá de la emoción local, la 69ª edición de los Grammy ya tiene a sus reinas de la noche en cuanto a nominaciones se refiere. La cantante británica Raye se llevó la corona con once candidaturas por su álbum “This Music May Contain Hope”, demostrando que viene con todo a arrasar. Le sigue de cerca la española Rosalía, que consiguió nueve nominaciones, las cuales se elevan a once si sumamos dos categorías técnicas importantes: mejor producción y mejor ingeniería de grabación por su trabajo “Lux”.

En las categorías más top, la competencia está para chuparse los dedos. Para “Grabación del año”, los nominados son: Olivia Dean con “Man I Need”, Ella Langley con “Choosin' Texas”, Bruno Mars con “I Just Might”, Raye con “Where is my husband!”, Olivia Rodrigo con “The cure”, Rosalía, Björk y Yves Tumor con “Berghain”, Taylor Swift con “The Fate of Ophelia”, y Tame Impala con Jennie por “Dracula”. ¡Un despelote de estrellas!

La categoría de “Canción del año” también tiene a los compositores más brillantes en la mira. Los nominados son Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella y Dylan Wiggins por “Berghain” (interpretada por Rosalía, Björk y Yves Tumor); Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley y Joybeth Taylor por “Choosin' Texas” (de Ella Langley); Daniel Nigro y Olivia Rodrigo por “The cure” (de Olivia Rodrigo); Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh por “Hate that i made you love me” (de Ariana Grande); Jack Antonoff y Taylor Swift por “I Knew It, I Knew You” (de 'Toy Story 5', interpretada por Taylor Swift); Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. y Zach Nahome por “Man I Need” (de Olivia Dean); Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence y Bruno Mars por “Risk it All” (de Bruno Mars); y Rachel Keen y Mike Sabath por “Where is my husband!” (de Raye).

Para el premio de “Álbum del año”, compiten Phoebe Bridgers, Olivia Dean, Ella Langley, Bruno Mars, Raye, Olivia Rodrigo, Rosalía y Taylor Swift.

Y en la categoría de “Mejor nuevo artista”, vemos caras frescas como Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf y The Womack Sisters. ¡A ver quién se lleva el premio al artista revelación!

El Pop y lo Urbano al ataque con sus mejores galas

El pop sigue demostrando que es uno de los géneros más fuertes. En “Mejor álbum vocal de pop” están nominados Olivia Dean, Ariana Grande, Bruno Mars, Raye y Olivia Rodrigo. ¡Pura crema en esta categoría!

Para “Mejor interpretación de pop individual”, los contendientes son Olivia Dean, Bruno Mars, Raye, Olivia Rodrigo y Rosalía. En “Mejor interpretación de pop en dúo o grupo” figuran Lady Gaga y Doechii, Madonna y Sabrina Carpenter, Raye con Hans Zimmer, Taylor Swift y Sabrina Carpenter, y Tame Impala con Jennie.

El género urbano también viene con todo, y la categoría de “Mejor álbum de música urbana” lo demuestra con Rauw Alejandro, J Balvin y Ryan Castro, Ryan Castro, Álvaro Díaz, Feid y Young Miko. ¡Aquí sí que se puso interesante la cosa!

¡Hay pa' todos los gustos! Otras categorías que prometen

La lista de nominados es larguísima y abarca muchísimos géneros, ¡para que nadie se queje! En “Mejor grabación de dance pop” tenemos a Zara Larsson, Madonna, Raye, Slayyyter y Tinashe.

El “Mejor álbum vocal de pop tradicional” se lo disputan Olivia Dean, Cynthia Erivo y Ariana Grande, Laufey, Raye y Nicole Zuraitis con Gilad Hekselman.

Para los amantes del rock, en “Mejor álbum de rock” compiten Angine de Poitrine, Foo Fighters, Muse, The Rolling Stones y Jack White. Mientras que en “Mejor álbum de rap” están Busta Rhymes (& J Dilla), Cardi B, Rapsody, Don Toliver, Wale y Kanye West (Ye).

La música regional también tiene su espacio. En “Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)” se miden Grupo Frontera, Lupita Infante, Mari Nobre, Peso Pluma y Tito Double P, y Carlos Rivera.

El jazz y el rock latino no se quedan atrás. “Mejor álbum de jazz latino” tiene a Melissa Aldana, Eliane Elias, Carlos Henriquez con Gonzalo Rubalcaba y otros, Gonzalo Rubalcaba, y Miguel Zenón y Luis Perdomo. Y para “Mejor álbum de rock latino o alternativo”, los nominados son CA7RIEL y Paco Amoroso, Jorge Drexler, Milo J., Juanes y Fito Páez.

En “Mejor álbum de música latina tropical” la fiesta se arma con Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta, Luis Enrique, Fonseca, Grupo Niche y Carlos Vives.

La música global se luce en “Mejor interpretación de música global” con Devan Ekambaram con Susha, KerreKe, Mireya y Alex E. Chávez, Angélique Kidjo con Pharrell Williams y Quavo, Rosalía y Dougie F., y Shakira y Burna Boy.

También hay categorías para los ojos y los oídos: “Mejor video musical” con Phoebe Bridgers, Gener8ion y Yung Lean, Ariana Grande, Raye con Hans Zimmer y Rosalía con Björk y Yves Tumor. Para el teatro musical, el “Mejor álbum de teatro musical” tiene a “Chess the Musical”, “The Lost Boys”, “Ragtime”, “Schmigadoon!” y “Two Strangers (Carry A Cake Across New York)”. Y hasta la estética de los discos tiene su premio en “Mejor portada de disco”, con nominaciones para los discos de Rapsody, Mavis Staples, Interpol, Lily Allen y 21 Savage.

Con tanta competencia de peso pesado y talento emergente, ¿quién crees que se lleve el gramófono a casa esta vez?