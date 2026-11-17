Espectáculos

El actor venezolano Juan Alfonso Baptista, mejor conocido como “El Gato” y famoso por sus papeles en `Pasión de Gavilanes` y `La Mujer En El Espejo`, encendió la conversación digital con unas declaraciones bien directas sobre cómo están las parejas hoy. Lo hizo en el espacio de entrevistas “Te Lo Dice Cuervo”, y la verdad es que lo que dijo no dejó a nadie indiferente, ¡se armó un debate tremendo en el ecosistema digital!

Según “El Gato”, el peo de fondo es que estamos perdiendo la noción de los valores tradicionales y confundiéndolos con los beneficios materiales. Él cree que se le da más importancia a los beneficios materiales que la pareja aporta que a lo que realmente importa: el afecto genuino. Por eso, insiste en que deberíamos volver a ese cortejo de antes, donde el respeto mutuo, la confianza y la transparencia emocional eran la prioridad por encima de cualquier transacción monetaria, ¿me entiendes?

Baptista no se cortó un pelo y le echó la culpa a ambos bandos de la vaina. Dice que muchos hombres cometen el error de querer “comprar” la atención de las chamas con obsequios constantes. Para él, esta práctica no solo distorsiona la naturaleza del vínculo, sino que también crea unas expectativas súper superficiales. ¡Están malacostumbrando el ambiente afectivo y eso es un problemón, panas!

Pero las mujeres tampoco se salvan de su crítica constructiva. El actor subraya que a veces se les olvida valorar esas cosas esenciales que un compañero trae a la mesa sin que cuesten un bolívar: la tranquilidad mental, la estabilidad emocional, unos principios sólidos y hasta la protección. Él es súper claro con esto: esos pilares son fundamentales y superan cualquier incentivo material. Para “El Gato”, los sentimientos auténticos no tienen precio y están muy lejos del alcance de cualquier billete.

Como era de esperarse, las redes se prendieron y la gente no se guardó nada. Un gentío apoya a “El Gato”, argumentando que la cultura de la ostentación y el `show-off` está matando el romanticismo de siempre y debilitando los compromisos que deberían ser a largo plazo.

Pero, por otro lado, hay muchísimos internautas que le caen encima, cuestionando su enfoque. Argumentan que las exigencias económicas y sociales de la época actual han transformado la convivencia y que, obvio, eso modifica los acuerdos tradicionales de pareja. Es decir, que no es lo mismo el romance de antes que el de hoy, y que hay que adaptarse.

Al final, las palabras de este protagonista de telenovelas reavivaron una discusión que siempre está ahí, latente, en el tapete: ¿dónde está el límite entre el afecto, la generosidad y el interés material en las relaciones humanas de la actualidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿El Gato le dio al clavo o se le fue la mano?