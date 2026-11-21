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¡Prepárense, Caracas! La fiebre por Shakira está a otro nivel y hasta la propia cantante colombiana ya se contagió. Después de 15 años sin pisar suelo venezolano, la intérprete de "Loba" no puede de la emoción por volver, y lo dejó clarísimo en sus redes sociales.

La cosa se puso intensa el jueves 19 de noviembre, cuando arrancó la venta física de entradas en las taquillas de Mitickera, en el Estadio Monumental y el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT). ¿El resultado? Una locura total. Desde el miércoles 18 a las 9:00 p. m., la gente ya estaba acampando en el Estadio Monumental, con la esperanza de ser de los primeros en conseguir su boleto cuando abrieran las taquillas a las 10:00 a. m. del jueves 19.

Con la boletería prendida y la gente volviéndose loca por un puesto, Shakira no se aguantó. La artista se pronunció en su perfil de Instagram, donde reposteó un video del influencer venezolano Martín Albornoz. En el clip, Martín documentó cómo los fans se volcaron a las taquillas de madrugada, en la madrugada.

"Venezuela, eso es ya, eso es ya. ¡Qué ganas de verlos!", escribió la barranquillera, cerrando con un emoji de corazón que nos llegó directo al alma. Aunque falta poco más de un mes para los conciertos de Shakira en Caracas, la cantante ya manifestó su anhelo de estar en el país.