Espectáculos

El Colegio de Médicos del Estado Carabobo celebra su aniversario número 85 con la develación de una escultura de san José Gregorio Hernández en la sede del gremio este sábado 28 de noviembre.

El evento comenzará con una misa de acción de gracias a las 8:30 a.m., y luego seguirá el acto de develación y bendición de la obra. El doctor Darío Saturno, directivo de la institución, recordó que el "Médico de los Pobres" es el patrono de los médicos.

La pieza, que es una figura completa a tamaño real, fue elaborada por el artista plástico Josué Benjamín Figueroa. Saturno invitó tanto a los agremiados como al público general a asistir a las actividades.