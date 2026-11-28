Famosos

Garbiñe Muguruza está viviendo una etapa nueva junto a su esposo, Arthur Borges, y su hijo, Marcos. Después de retirarse de las canchas en abril de 2024, la deportista puso a su familia como prioridad y ahora disfruta de su experiencia como madre y esposa.

En una entrevista con People en Español publicada el 26 de noviembre, Muguruza confesó que se siente en un momento precioso porque tiene un hogar, una familia y nuevos retos profesionales. Durante años se enfocó solo en sus metas deportivas, pero llegó un punto en que sintió que necesitaba darle más tiempo a su vida personal. De hecho, admitió que la exigencia de mantenerse entre las mejores tenistas del mundo terminó pasándole factura.

Ahora que tiene más tiempo, se dedica a cosas que antes eran imposibles de cuadrar en su agenda, como cocinar, salir a merendar, organizar viajes y pasar tiempo con su esposo, el bebé y su perro Gordi.

De la cancha a la oficina

Aunque colgó la raqueta, no se ha ido del todo del deporte. Actualmente es directora de las WTA Finals y codirectora del Mutua Madrid Open. Muguruza asegura que pasar al lado organizativo y empresarial ha sido enriquecedor, ya que ahora entiende todo el trabajo que implica montar un torneo y lograr que los aficionados tengan una buena experiencia.

Además, cuenta que la disciplina y la confianza que ganó como deportista son herramientas que ahora le sirven para su maternidad. Uno de sus planes más emocionantes es pasar su primera Navidad con Marcos, decorar el árbol, preparar dulces y reunir a la familia.

Sus raíces venezolanas

La extenista también recordó con cariño sus primeros años en Venezuela, antes de mudarse a España alrededor de los siete años. Conserva recuerdos de las playas, las arepas, sus familiares y las primeras veces que agarró una raqueta. Aunque siempre representó a España, Muguruza afirmó que mantiene un cariño especial por todos los venezolanos que la han apoyado durante su carrera.

Sinceramente, qué calidad de plan pasar de la presión extrema del deporte profesional a cocinar y decorar el arbolito con el bebé. ¿Quién no quisiera ese cambio de ritmo?