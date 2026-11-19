Famosos

El Miss Universo 2026 ya tiene a sus capitanes para la noche final, y la verdad es que no se guardaron nada. Mario López, el actor de Saved by the Bell, y R'Bonney Gabriel serán los conductores oficiales de la gala que nos tiene pegados a la pantalla, directamente desde San Juan, Puerto Rico.

Para Mario López esto es como pan comido, pues ya es un veterano en esto de los concursos de belleza. Ha conducido el concurso en las ediciones de 2007, 2020 y 2024, esta última celebrada en México. Así que, con él, la chispa está asegurada.

Ronald Day, ejecutivo del certamen, soltó que este año es especial: “Celebrar los 75 años de Miss Universe merece contar con un grupo extraordinario de figuras que representen la historia, el alcance y el espíritu de nuestra organización”. Y con este par, ¡le pusieron el ojo! La finalísima será el martes 24 de noviembre de 2026 en el mismísimo Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, o como lo conocemos todos, “El Choliseo”.

Pero la cosa no para ahí, ¡agárrense! La “Isla del Encanto” se botará con figuras locales que le darán ese toque boricua que tanto nos gusta. Zuleyka Rivera tendrá a su cargo la presentación del traje típico el sábado 21 de noviembre. Un día después, el domingo 22 de noviembre, la Miss Universo 2001, Denise Quiñones, será la anfitriona de la competencia preliminar en el mismo coliseo. Y para rematar, la Miss Universo 1993, Dayanara Torres, estará en la final como comentarista, junto a la comunicadora estadounidense Zuri Hall. ¡Un trío de bellezas que le saben al cuento!

Para cerrar con broche de oro la noche, el cantante estadounidense Lance Bass pondrá la música en la velada final. ¿Qué les parece este tremendo cartel para celebrar la belleza universal?