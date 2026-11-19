Espectáculos

Magali Febles, la mandamás de la Organización de Miss Universe en República Dominicana, echó el cuento en el podcast “Anonymous Crown” y dejó a todo el mundo con la boca abierta: acusó a Celinee Santos, la Miss Universe República Dominicana 2024, de intentar agredirla físicamente. ¿La razón? Una crítica sobre su imagen, ¡como si eso fuera raro en el mundo de los concursos!

Febles relató que el incidente fue tan tenso que uno de sus empleados tuvo que meterse en el medio. Según Febles, una de las personas que trabaja con ella se le paró en frente a Santos y le dijo que no se le ocurriera tocarla. La directora afirmó: “Ella es un personaje que es capaz de cualquier cosa”. ¡Imagínense el nivel de drama!

Pero la cosa no fue solo por una crítica. Febles contó que Santos no cumplió con un acuerdo que tenían. Resulta que Febles “insistió” para que la modelo participara en los realities de Telemundo, como “La casa de los famosos” y “Top Chef VIP”. ¿El pacto? Dividirse las ganancias por la publicidad que la presencia de Celinee generara en los programas. ¡Aquí hay real y chismecito!

La directora de concursos de belleza también señaló que el comportamiento de Santos cambió del cielo a la tierra después de ser coronada. Los conflictos no se hicieron esperar. Según Febles, la organización le daba instrucciones claras –por ejemplo, cómo debían ir vestidas a una actividad– y Santos, por ejemplo, llegaba con un vestido de cola. Febles añadió que, cuando le indican que no puede decir el nombre, ella lo dice. Y concluyó que esa es su personalidad y que ella misma se autodestruye.

¿Será que la corona se le subió a la cabeza o es que el temperamento de Celinee es inmanejable? ¿Ustedes qué opinan?