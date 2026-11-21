Espectáculos

¡Al fin un respiro de alivio en el mundo del entretenimiento venezolano! Se supo el viernes 20 de noviembre de 2026 que el mismísimo Roberto Antonio, reconocido cantante de tecnomerengue, ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La noticia que muchos esperaban llegó de la mano de su colega y amigo del alma, el también intérprete zuliano Omar Enrique, quien no dudó en usar sus redes sociales para dar la buena nueva y, de paso, tranquilizar a toda una fanaticada.

Después de visitarlo y ver cómo iba su recuperación, Omar Enrique no perdió tiempo en transmitir una vibra de calma a los seguidores, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Contó que Roberto Antonio está con un estado anímico que da gusto y agradeció un montón todas las expresiones de apoyo que inundaron las redes en los últimos días. Con ese calorcito humano que lo caracteriza, Omar Enrique escribió: «Visitando a mi hermano @robertoantoniomusic. Le informo a Venezuela y al mundo que ya salió de la UCI y se recupera con mucha fe y alegría por tantas oraciones y buenos deseos de tanta gente». ¡Uff, un mensaje que se sintió como una bendición y que, como era de esperarse, provocó una avalancha de alivio y buenos deseos de parte de músicos, figuras del entretenimiento nacional y, por supuesto, de todos sus fanáticos!

Esta noticia, que nos tenía a todos con el alma en un hilo, llega después de un momento de muchísima angustia. El cantante había sufrido varios infartos. ¿Y cuándo fue la vaina? Justo al bajarse de la tarima, terminando su presentación en el tradicional Amanecer de Feria de Maracaibo. ¡Se imaginan el drama! Uno esperando la rumba y de repente, un susto así. A cualquiera se le para el corazón solo de pensarlo.

Apenas pasó el incidente, los equipos paramédicos actuaron rapidísimo, como verdaderos héroes. Lo asistieron de inmediato y lo trasladaron sin perder un segundo hasta la Policlínica Maracaibo. En este centro asistencial fue estabilizado y sometido a un cateterismo. Después de eso, estuvo en cuidados intensivos, superando esa etapa tan, tan crítica, donde cada minuto cuenta.