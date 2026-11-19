Espectáculos

¡Atención, missólogos de sofá! El mismísimo Osmel Sousa, el "Zar de la Belleza" y preparador de reinas legendario, acaba de soltar su veredicto definitivo, o casi, sobre el Miss Universo 2026. A pocos días de que la final nos deje a todos pegados a la pantalla desde San Juan, Puerto Rico, Sousa ha reducido su lista de favoritas a solo cinco candidatas que, según su ojo clínico, tienen todo para llevarse la corona.

El quinteto de ensueño que ahora encabeza sus apuestas incluye a Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico. Esto es un cambio importante si recordamos su primera lista, donde metió a diez aspirantes. Al principio, Osmel valoró de todo un poco: el rostro impecable, la estatura que impone, la figura de impacto, la elegancia al caminar y el desenvolvimiento en el escenario. Pero claro, la cosa es que las misses no solo son una foto, ¡también tienen que vivir el concurso!

La criba del Zar: ¿Quiénes se quedan en la élite?

Conforme avanzaba la concentración del certamen y la intensidad aumentaba, Sousa empezó a afinar su puntería. En una entrevista con el comunicador venezolano Rodner Figueroa, Sousa fue directo al grano y soltó los nombres de sus predilectas, dejando clara su confianza en ellas.

De su lista original, quedaron fuera algunas que sonaban fuerte, como Etiopía, Colombia, Nicaragua, Chile, España y Brasil. Ojo, esto no significa que Osmel las haya descartado por completo. Simplemente, concentró su pronóstico en un grupo mucho más cerrado, dejando claro que estas cinco son sus opciones principales.

El quinteto de oro: ¿Por qué ellas?

La representante venezolana, Clara Vegas Goetz, sigue siendo la niña de los ojos del experto. Desde las primeras evaluaciones, su belleza innegable, su porte de reina y esa preparación que solo Venezuela sabe dar, han captado la atención de Sousa. Es obvio que la mantiene como una de sus apuestas más firmes para que la corona universal regrese a casa.

Filipinas también se cuela en este selecto grupo con Bea Millan-Windorski, una candidata que ha generado un revuelo tremendo por su elegancia innata, una imagen que proyecta seguridad y una presencia escénica que no deja a nadie indiferente. ¡No es casualidad que el "Zar" la mantenga en su radar!

Francia, con Garance Authié, mantiene su lugar con mérito propio. La europea ha sabido llamar la atención por su perfil físico de impacto, una estatura que la hace destacar en cualquier grupo y esa elegancia natural que la ha mantenido firme en las quinielas de Sousa durante todas las actividades previas a la gran noche.

Las dos últimas en unirse, o consolidarse, en este top son Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, y nuestra vecina Jennifer Barreto, la representante de Puerto Rico. Georgia es la gran sorpresa, incorporándose a esta selección más reciente y demostrando que su paso por el certamen ha sido más que convincente. Por su parte, Jennifer Barreto no solo se mantiene como una de las fijas para Osmel, sino que cuenta con un "plus" increíble: ¡compite en casa, con el público anfitrión a su favor! Eso siempre suma puntos, ¿o no?

La visión del Zar: Más allá de la pasarela

Osmel, como buen estratega, no suelta prenda tan fácil. Aclaró que todavía no está listo para dar un Top 3 definitivo. Y es que para él, la cosa va más allá de un rostro bonito o un cuerpo escultural. El desempeño de cada concursante en las actividades de concentración puede cambiar el juego por completo. Él no solo se fija en la apariencia física, sino que le presta atención a cómo caminan, cómo hablan, cómo se mueven e incluso cómo interactúan con los demás. Una evaluación completa, ¡como debe ser!

Sousa se mostró seguro de que una de sus cinco elegidas se quedará con el título. Parece que el "Zar" ya tiene su ojo puesto en la sucesora, aunque nos tenga en ascuas con el nombre exacto. La 75ª edición de Miss Universo se calienta en Puerto Rico, con la competencia de trajes nacionales el 21 de noviembre, la ronda preliminar el 22 de noviembre y la esperadísima gala de coronación el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot de San Juan. ¡Se viene lo bueno, gente!