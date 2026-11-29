Espectáculos

Oswaldo Cabrera está viviendo un momento ofensivo arrollador en la temporada 2026-27 de la LVBP. En su segunda campaña en el país, el pelotero de 27 años apunta a firmar los mejores números de su carrera en Venezuela, ayudando a que los Tigres de Aragua se mantengan como líderes del campeonato.

En el juego donde Tigres perdió 8-9 contra los Leones del Caracas, Cabrera dejó claro que no está jugando: registró tres hits, un jonrón, una impulsada y una anotada en seis turnos, aunque se ponchó una vez. Con esos inatrapables llegó a 25 hits en la temporada, superando los 23 que logró con Tiburones de La Guaira en la campaña 2023-24.

El ritmo que lleva es descomunal, sobre todo considerando que no inició el año con el resto de sus compañeros. El pasado 7 de noviembre conectó su primer cuadrangular en la LVBP y, veinte días después, ya suma cuatro vuelacercas en apenas 16 juegos de temporada.

Si sigue así, esta campaña será un antes y un después para él. Cabrera está llamado a marcar sus mejores marcas personales en anotadas, dobles, jonrones, impulsadas, boletos, bases robadas, promedio, OBP, SLG y OPS.

Para que vean la magnitud de su nivel, sus números en lo que va de la temporada 2026-27 son: 16 juegos, 68 turnos, 12 anotadas, 25 hits, dos dobles, cuatro jonrones, 14 impulsadas, ocho boletos, 13 ponches y seis bases robadas, con un promedio de .368, OBP de .429, SLG de .574 y un OPS de 1.003.

Todo este despliegue en Venezuela sirve también como preparación para llegar al mejor nivel posible a disputar una campaña con los Rojos de Cincinnati en la MLB, aunque su participación para 2027 todavía está en veremos.

Sinceramente, Cabrera está jugando a otro nivel. ¿Será que logra mantener este ritmo hasta el final de la temporada?