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Este viernes 20 de noviembre, la Sala de Conciertos de la UCV se prepara para una celebración de altura: los 80 años de vida de Carlos "Nené" Quintero. Este percusionista, al que muchos consideran el más importante del país, es famoso por su talento y por ser de pocas palabras. Pero, ¡imagínate!, cuando Nené Quintero se sienta en la percusión, la cosa cambia y demuestra que es un músico que va más allá de lo habitual.

Así se hace un maestro autodidacta

Nené Quintero, con esa humildad que lo caracteriza, no buscó la percusión; la percusión lo encontró a él. Sus inicios fueron burda de orgánicos. Nos cuenta que la percusión, como tal, no fue lo primero que tocó. Empezó con el cuatro y la música criolla, viendo a un vecino que le echaba pichón cantando y tocando. En su barrio de San Agustín, donde siempre había gente haciendo música cerca de los lugares donde vendían cerveza, Nené aprendió observando. La primera canción que dominó con el cuatro fue la icónica “Dumbi Dumbi” (“Ingenua”), un clásico para cualquier cuatrista principiante.

Del cuatro a la percusión: una flecha del destino

¿Y en qué momento llegó la percusión? Nené explica que fue llegando, tal como llegó el cuatro. De una pandereta a un bongó, la cosa fluyó. Para él, el secreto está en la emoción que uno siente por algo y que lo hace quedarse ahí. Así fue como la percusión, que ya estaba presente en su entorno musical, se convirtió en su pasión principal.

La clave de la percusión según "Guapachá": acompañar

Su maestro, Pedro García "Guapachá", le dio un consejo de oro que Nené lleva siempre presente: lo más importante es acompañar el ritmo y escuchar a los demás, y no tratar de ser solista sino cuando se lo piden. Cuando uno lo ve en tarima, a un lado, parece que esta máxima es su biblia. Pero, cuando empieza a tocar, esa idea de perfil bajo se desmorona, porque con respeto a los otros instrumentos, se hace notar y demuestra que su misión es acompañar lo que está pasando. Solo cuando le toca un solo, la percusión toma el protagonismo y paraliza a todos.

Cuando la música se vuelve profesión

Para Nené, la música pasó de ser un vacilón a una profesión cuando empezó a verla como forma de vida. No se trata solo del dinero, sino de la emoción y la satisfacción. Es ese momento cuando uno comienza a saber que puede vivir de eso, lo toma más en serio y empieza a estudiar de manera más profesional. Aunque sus padres al principio asociaban la música con la bohemia y la perdición, especialmente cuando era menor y tocaba en fiestas con alcohol cerca, Nené nunca pensó en dejarla, porque ya la veía como su forma de vida.

Trayectoria y celebración

El recorrido de Nené Quintero es de alto calibre. Formó parte de la legendaria agrupación Los Dementes, que rompieron moldes con la salsa, pachanga y bugalú. En los setenta, junto a su hermano Jesús "Chu" Quintero, creó PAN, una propuesta que mezclaba el rock con la música latina, ¡al mejor estilo de Carlos Santana! Además, ha dejado su huella en discos clave del pop venezolano, colaborando con artistas como Franco de Vita, Ilan Chester, Frank Quintero, Yordano, Alí Primera, Chelique Sarabia, Vytas Brenner, María Teresa Chacín, Luz Marina y Soledad Bravo.

Para el concierto de mañana, Nené estará acompañado por el Nequint Group, con panas como el vibrafonista Alfredo Naranjo, los guitarristas Roldán Peña y Roberto Girón, y el bajista Miguel Chacón. Y para calentar motores, antes del show, habrá un conversatorio sobre el aporte de Nené a la cultura del país, con Gregorio Montiel Cupello, Trina Medina, Xariel Sarabia, Faride Mijares y Willy Díaz.

Un concierto para celebrar no solo 80 años de vida, sino una vida dedicada a la música con una pasión inigualable. ¿Estás listo para esta descarga de talento?