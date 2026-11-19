Famosos

¡Agarra dato! Diego Matheuz, ese director venezolano recientemente nombrado director principal del Teatro Massimo de Palermo, está de vuelta en Caracas para montarse en el podio de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la orquesta donde creció y se formó. La sede Quebrada Honda de El Sistema reabre sus puertas con una programación que es puro nivel y que incluye esta visita de lujo.

Él mismo soltó: “Estar de nuevo en Venezuela es una bendición y espero volver muchísimas veces lo más pronto posible”. Y es que, siendo la batuta principal de semejante teatro en Italia, verlo aquí es como un regalazo para el público.

El plato fuerte con Matheuz es el sábado 21 de noviembre a las cinco de la tarde. Se reencontrará con la Sala Simón Bolívar para llevarnos de paseo por un repertorio que es pura sabrosura: la obertura El carnaval romano de Hector Berlioz, los bocetos sinfónicos de La mer de Claude Debussy, y la Sinfonía n.º 2 en Re Mayor de Jean Sibelius. Un programa diseñado para sumergirnos en la riqueza tímbrica y el poder evocador de obras fundamentales de los siglos XIX y XX, ¡así que prepárense para una experiencia épica!

Pero la fiesta musical arranca antes. El viernes 20 de noviembre, la Orquesta de Cámara Simón Bolívar se luce bajo la batuta de Joshua Dos Santos. Esa noche nos trae el estreno mundial de Serendipia, una obra del compositor Fernando Rivas. Y de pilón, el solista Rayson Cumare interpretará el Concierto para violín en Re menor de Jean Sibelius. Para cerrar, nada menos que la popular Sinfonía n.º 2 en Re Mayor de Johannes Brahms, conocida como la Pastoral, una pieza que promete serenidad y nostalgia.

Para rematar el fin de semana por todo lo alto, el domingo 22 de noviembre, los chamos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas asumirán el reto de la Sinfonía n.º 1 en Re Mayor de Gustav Mahler, la famosa "Titán". Esta pieza, que marcó el debut sinfónico de Mahler, explora la profundidad de las emociones y promete una explosión sonora de redención musical. La cita es a las 11:00 am y, ¡ojo!, la entrada es libre para que nadie se quede por fuera.

Las entradas para estos conciertos ya están disponibles a través de Goliiive y en las taquillas de la sede Quebrada Honda.

Entonces, ¿quién dijo que en Venezuela no hay cultura de talla mundial? Aquí tenemos de sobra y con puro talento criollo. ¿Qué concierto te anotas?