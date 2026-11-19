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El talento venezolano cruzó una frontera más, y esta vez, nos agarró de sorpresa en uno de los estrenos más esperados del mundo gamer. "Caballo Viejo", el himno del gran Simón Díaz, se cuela en una de las primeras escenas del nuevo Grand Theft Auto VI (GTA VI).

Todo empezó a explotar ayer, miércoles 18 de noviembre, cuando Gabriel Mora compartió en X un video de 26 segundos. Lo había grabado de una transmisión del creador de contenido español DjMaRiiO, y en el clip se ve a Lucía, una de las protagonistas del juego, sentada en un local mientras una empleada se le acerca para comunicarle que su jefe le pidió llevarle la cuenta. ¿La banda sonora de ese momento? ¡Nada más y nada menos que el clásico del Tío Simón!

La publicación se volvió viral rapidísimo, superando las 35.000 reproducciones en pocas horas. Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, todos celebrando a lo grande que la música venezolana esté brillando en una producción internacional de este calibre. Es que, ¿quién se esperaba esto?

A pesar de la emoción, aún no hay confirmación oficial de Rockstar Games sobre qué versión de la canción es la que suena en el juego. Desde agosto, cuando se filtraron imágenes del prólogo, algunos fans ya venían diciendo que podía ser la versión del cantante cubano Roberto Torres con su Charanga Vallenata, pero la compañía sigue sin soltar prenda.

Y ojo, que esta no es la primera vez que la franquicia de GTA le echa un ojo a Venezuela. En el GTA V, nuestra gente de La Vida Bohème ya había puesto su grano de arena con “Radio Capital”, que formó parte de la banda sonora en la emisora ficticia East Los FM.

"Caballo Viejo" nació en 1980, una joya que Simón Díaz compuso después de un contrapunteo en el llano. Ese mismo año la grabó y la metió en su disco "Golpe y pasaje". Desde entonces, se ha convertido en una de las canciones venezolanas más reconocidas globalmente, con más de 350 versiones y traducida a doce idiomas.

Figuras de la talla de Celia Cruz, Julio Iglesias, Óscar D'León, Rubén Blades y Plácido Domingo la han interpretado. Incluso los Gipsy Kings metieron parte de sus versos en su famoso “Bamboléo”. La versión de Roberto Torres, por su parte, entró al Salón de la Fama de los Grammy Latinos en 2007.

Simón Díaz nos dejó el 19 de febrero de 2014, a sus 85 años, pero es increíble ver cómo su música sigue viva y conquistando nuevas generaciones. ¡Qué brutal que el Tío Simón siga sonando, ahora hasta en Vice City!