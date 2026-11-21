Famosos

Empezando por las series que nos tienen pegados a la pantalla:

La ley de Alicia: ¡Ajá, se activó la abogada! La idílica vida de Alicia se derrumba y decide retomar su carrera de abogada mientras se reinventa como madre, esposa y mujer. Es una trama de superación que te engancha, viendo cómo la protagonista se levanta de las cenizas. ¿Quién dijo que no se puede con todo a la vez?

La ley de las bestias: Para los que aman el suspenso, en Polonia se prende el pánico. Un infanticida que ya estaba condenado está a punto de salir libre, y esto desata un conflicto moral entre la investigadora y una psiquiatra. ¡Tensión pura! De esas que te dejan pensando hasta dónde llegan la justicia y la ética.

La iniciación: En la noche de Halloween, un equipo de baile femenino, después de una iniciación que "se va al diablo", cae en culpas católicas, deseos impíos y visiones fantasmales. ¿Quién dijo que el baile no podía ser creepy?

La sospecha: Drama inspirado en hechos reales. Una mujer sufre un ataque de madrugada y un sargento, que no es ningún tonto, empieza a sospechar que el esposo no es tan inocente como parece. ¡Uy, qué tensión! De esas historias que te hacen dudar de todo el mundo.

La emperatriz: Isabel, una rebelde total, se enamora del emperador Francisco y se casa con él inesperadamente. Ahora le toca vivir en el mundo de la corte vienesa, lleno de intriga y tensiones. Más drama que en cualquier reality show.

Y ahora, para los que prefieren una buena película para el fin de semana:

Mi villano favorito 4: ¡Gru regresó y con una sorpresa! Un nuevo bebé alegra su vida, pero la felicidad dura poco porque un viejo rival vuelve para vengarse, obligándolo a él, a su familia y a sus secuaces amarillos a empezar de nuevo. ¡Ay, Gru nunca tiene un momento de paz! Perfecta para reír un rato.

Corazones rústicos: Con Jessica Chastain. Misty Jones, una antigua leyenda del country, vuelve a Nashville para descubrir la verdad detrás de la desaparición de su sobrina, una estrella en ascenso. ¡Misterio y música country! Te mantiene adivinando hasta el final.

La cabaña: Una banda peligrosa asalta una casa remota. Un veterano atormentado por la culpa debe unir fuerzas con sus nietos, a quienes apenas conoce, para poder sobrevivir. De esas pelis que te ponen a mil.

Guardaespaldas en Navidad: ¡Porque la Navidad también tiene su enredo! Una joven citadina, que le echa pichón al trabajo y le encanta la rumba, decide cambiar de vida con su hermana hogareña justo en Navidad. ¡Y obvio que se arma un caos inesperado! La comedia navideña que te saca unas risas.

¡Así que ya saben! Si quieren pegarse un buen maratón este fin de semana, Netflix tiene estas joyas para que no se aburran ni un poquito. ¿Cuál de estas va a caer en su lista de "pendientes" primero?