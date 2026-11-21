Espectáculos

Gustavo Dudamel, el director de orquesta que nos hace sentir orgullosos a nivel mundial, acaba de hacer un gesto que nos emociona. El maestro anunció una donación de 75.000 dólares al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

¿La razón? Pues, nada más y nada menos que para apoyar el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, que se creó después de los temblores que afectaron al país el 24 de junio de 2026. ¡Un detalle que vale oro!

Desde sus redes sociales, Dudamel expresó que espera que esta contribución "ayude a visibilizar la situación y a brindar apoyo a las familias que lo han perdido tanto, así como a respaldar la importante labor de reconstrucción". Clarito como el agua, el mensaje es de pura solidaridad.

Y no es que se le ocurrió de la nada. Esta donación tiene una carga emocional importante, pues va dedicada a su querido maestro José Antonio Abreu, y también a esos chamos, padres y profesores del Sistema de Orquesta, donde Dudamel se formó como director.

El maestro, que además de dirigir es un violinista talentoso, también dejó una frase para recordar: "Creo que cuando tenemos la fortuna de recibir algo, también tenemos la responsabilidad de compartirlo". ¡Más claro imposible!

¿Y de dónde salió tremenda suma? Resulta que el monto es la totalidad de la dotación económica que recibió Dudamel por el Premio Henry E. Howland Memorial 2026. Este premio es un reconocimiento que da el mismísimo presidente de la Universidad de Yale a figuras destacadas por sus aportes en las bellas artes, la literatura o el servicio público. O sea, el tipo recibe un galardón importantísimo y decide compartir el premio completo con su gente. ¡Así sí se hacen las cosas!