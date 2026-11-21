Espectáculos

Carlos Baute, ese cantante, compositor y presentador venezolano que nos ha puesto a bailar y suspirar con su pop latino y baladas, nos tiene buenas noticias para cerrar el año y empezar el que viene con buen pie musical. La Navidad se le adelantó un poquito y ya puso a sonar de nuevo un tema que es puro corazón: ‘Al Niño Dios’, pero ojo, ¡con una edición remasterizada para este 2026!.

Esta no es una canción más en el repertorio de Baute, no, señor. Detrás de ‘Al Niño Dios’ hay una historia que mezcla música, familia y muchísimos recuerdos bonitos. Imagínense que el origen de esta joyita nos lleva al 2022, cuando el colegio Highlands School Los Fresnos, donde estudiaban los hijos de Baute, le hizo una invitación: componer un villancico.

Para el artista fue un desafío gigante, porque era la primera vez que se metía con una composición navideña. Pero Baute, que es multifacético, logró unir su talento musical con su experiencia como padre. Y no solo eso, los propios estudiantes del colegio le echaron una mano y participaron en el videoclip, ¡hasta sus propios hijos salieron! Así que este villancico es un tesoro familiar que ahora vuelve a brillar con esta nueva versión para que la cantemos a pulmón este año.

La letra de ‘Al Niño Dios’ es un viaje a esas escenas clásicas que nos encantan de la Navidad: el nacimiento de Jesús, decorar el arbolito, armar el pesebre y los momentos de parranda con los amigos del colegio. Pero como Baute es venezolano de pura cepa, le metió un guiño a nuestro querido ‘El Burrito Sabanero’. ¡Claro que sí! Ese clásico que nos acompaña desde que somos chiquitos y que está súper ligado a nuestras raíces y a esa música con la que hemos crecido varias generaciones. Así, Carlos no solo nos regala una canción, sino que también rescata sus propias costumbres y los recuerdos que quiere dejarle a sus hijos, porque para él, la Navidad se vive con un entusiasmo especial y hay que mantener esas tradiciones familiares.

Y es que lo que arrancó como una iniciativa escolar, terminó pegando durísimo. El videoclip original de ‘Al Niño Dios’ ya superó el medio millón de visualizaciones en YouTube, llevando esa magia navideña a un montón de casas. Ahora, con esta edición remasterizada de 2026, tenemos la excusa perfecta para desempolvarla, compartirla y ponerla en bucle en todas las reuniones. Es una oportunidad de oro tanto para los que ya se la sabían de memoria, como para los que apenas la van a descubrir. ¡Así que no hay excusas para no cantarla!

Pero las novedades no terminan ahí para los seguidores de Carlos Baute. Además de revivir este villancico, el artista está cocinando un nuevo álbum de grandes éxitos, pero no cualquiera, ¡están regrabados y en colaboración con artistas de talla! Este discazo está previsto para el próximo año, pero no tenemos que esperar tanto para un abreboca. El primer adelanto de este proyectazo llegará el 3 de diciembre de este año y será una nueva versión de ‘Te Quise Olvidar’. ¡Prepárense para una dosis de nostalgia con un toque fresco!

Baute, con más de tres décadas de carrera, millones de discos vendidos y más de diez millones de oyentes al mes, sigue dándole una vuelta a esos temas que marcaron su trayectoria. De hecho, el pasado septiembre, su icónico ‘Colgando en tus Manos’ rompió la barrera de los mil millones de visualizaciones en YouTube, entrando al exclusivo Billion Views Club, ¡dieciocho años después de su lanzamiento! Entre nuevos proyectos y estos hitos que nos recuerdan por qué lo queremos tanto, Baute vuelve a enfocarse en la Navidad. ¡Si es que no hay como celebrar la alegría familiar con un buen palo de música!