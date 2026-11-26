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¡Atención, fans de la Tierra Media! Si pensaron que la aventura se ponía ruda, agárrense porque Prime Video acaba de soltar la bomba que nos dejó con la boca abierta: la serie El señor de los anillos: los anillos de poder ya tiene luz verde para una cuarta temporada. ¡Sí, escucharon bien! Esa precuela épica que nos regresó al universo mágico creado por J. R. R. Tolkien, y que es antesala de la trilogía cinematográfica que tanto amamos, no solo sigue con su trama, ¡sino que viene con mucho más power!

La vaina va tan en serio que la cuarta temporada ya está metida de cabeza en fase de preproducción. Imagínense el corre-corre de elfos, enanos y hobbits en las oficinas y detrás de cámaras, planificando cada detalle. Y para los que se están muriendo por saber cuándo volveremos a sumergirnos en ese mundo de fantasía, ¡atentos! El rodaje arranca el año que viene en los famosos Shepperton Studios, allá en el Reino Unido.

Esta tremenda noticia de renovación, que es un grito de guerra para una de las series más populares y, seamos honestos, ¡más caras! de la compañía, llegó justo después de que Prime Video estrenara los últimos dos capítulos de la tercera temporada. ¡Vaya forma de cerrar un ciclo y abrir otro con broche de oro!

Según lo que soltó Prime Video el martes, esos episodios finales no solo nos dejaron con la boca abierta al mostrar, por primera vez en la pantalla chica, la forja de ese Anillo Único tan icónico que todos conocemos, sino que también le pusieron el broche final a una épica temporada destinada a gobernarlos a todos. ¡Ajá! Puro guiño para los que nos sabemos la frase de memoria y nos emocionamos con cada referencia al universo de Tolkien. La verdad es que la serie está rompiéndola a lo grande.

Y es que, desde que se estrenó hace apenas dos semanas en Prime Video, la tercera temporada no ha hecho más que sumar éxitos. ¡Nada más y nada menos que 33 millones de espectadores en todo el mundo se engancharon a sus aventuras durante los primeros doce días! Con esos números, no es de extrañar que se haya colado sin problemas entre las diez temporadas de series recurrentes más vistas en toda la historia de la plataforma. ¡Un verdadero récord!

Desde el día uno de su lanzamiento, esta serie se ha mantenido firme como líder indiscutible, ¡en el primer puesto de audiencia a nivel mundial en Prime Video! Ha conquistado el número uno en más de cien países, y ya lleva un acumulado impresionante de 200 millones de espectadores globales. Estos son números que, según la propia compañía, demuestran que estamos ante un fenómeno que tiene a medio mundo pegado a la pantalla, esperando la próxima entrega con ansias.

Y es que, Prime Video lo dejó más claro que el agua: el proyecto es "uno de los títulos más vistos y con mejor rendimiento de Prime Video de todos los tiempos", y lo mejor de todo es que cuenta con una comunidad de fans amplia, leal y súper comprometida en cada rincón del planeta. ¡Con esos números y esa pasión, la cuarta temporada era casi una obligación divina!

Así que, agarren sus elfos y preparen sus pipas: ¿quién más ya está contando los días para volver a la Tierra Media?