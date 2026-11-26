Famosos

Prepárense pa' este chisme que nos dejó con la boca abierta: Mahershala Ali, el actorazo que tiene dos premios Oscar, no se anda con cuentos. El pana dijo sin pelos en la lengua que ganar el galardón máximo no te garantiza una lluvia de ofertas de trabajo ni papeles de esos que te cambian la vida. ¡Imagínense!

En una conversación durante el podcast 7PM in Brooklyn, Ali fue clarito, como agua de coco: “En la gran mayoría de los proyectos que reciben luz verde, no hay papeles para mí. Tienes que pensar así, ¿entiendes? Así que, da igual que tenga 17 Oscar. Si nadie escribe algo para ti o no da luz verde a un proyecto pensando en ti, eres como todos los demás, esperando, mirando y buscando”. ¡Duro, pero real! El que ganó como Mejor Actor de Reparto por Moonlight (2016) y Green Book (2018) sabe lo que dice.

Ali no se quedó callado y puso el dedo en la llaga: hay un desequilibrio brutal en el cine. ¿Mucho talento? Sí. ¿Guiones de calidad? ¡Ay, papaaaaa! Esos están más escasos que agua en sequía. Él mismo recordó que hay muchos actores excelentes sin Oscar que también buscan buen material. Y ojo, no es que le tenga pica a la Academia, es que la verdad es que hay más gente talentosa que historias buenas para contar.

El actor también mandó a volar la idea de que los intérpretes afroamericanos solo alcanzan la verdadera visibilidad después de tener un Oscar en la mano. Según él, eso es solo palabrería que no se traduce en nada real. ¡Más claro imposible! También cuestionó que las producciones con artistas negros siempre las encasillen y reclamó su derecho a estar en cualquier tipo de historia, sin etiquetas. Lo que quiere, dijo, es simplemente hacer buen material como persona negra.

Para cerrar con broche de oro (o de realidad), Mahershala Ali recalcó que si a ciertas empresas no les presionan para que el mundo se vea reflejado en sus producciones, van a seguir dándole prioridad a los que ven en sus propias oficinas, y en esas oficinas, los que son como él no abundan. ¿La única salida, según él? ¡Montar sus propios proyectos desde cero! Eso sí, un camino largo, que puede durar unos cinco años en ver la luz. ¿Será que le toca a uno crear su propio universo para poder brillar en Hollywood?