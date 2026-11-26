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Valeria Di Martino puso a Venezuela otra vez en el mapa de las semifinalistas del Miss International. La representante nacional avanzó hasta el Top 10 en la edición número 64 del concurso, cuya gala final se celebró el miércoles 25 de noviembre en Tokio, Japón.

La zuliana de 21 años se enfrentó a otras 72 candidatas y logró pasar dos cortes clave de la noche: primero entró en las 20 semifinalistas y luego escaló al grupo de las 10 mejores.

Uno de los puntos más fuertes de su paso por el certamen fue el traje típico. Se trató de una pieza del diseñador venezolano Nidal Nouaihed llamada “El cosmos de los tapices wayúu”. El diseño se basó en los tapices de las mujeres de la comunidad indígena wayúu y sus patrones geométricos, los kanaasu. Para cerrar con broche de oro, la propuesta incluyó un tocado dorado inspirado en las princesas majayut como homenaje a las tejedoras.

Con este resultado, Valeria intentaba seguir los pasos de venezolanas que han brillado en este concurso, como Nina Sicilia, Consuelo Adler, Goizeder Azúa, Edymar Martínez, Mariem Velazco y Andrea Rubio. De hecho, Andrea Rubio fue la última en ganar la corona para el país en 2023, por lo que se esperaba que Venezuela volviera a lo más alto de la tabla.

Al final, la corona de Miss International 2026 fue para Elizaveta Kuznetsova, de Moldavia. El puesto de primera finalista quedó para la británica Brittany Feeney y el de segunda finalista para Laura Glozarová, de República Checa.