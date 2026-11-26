Espectáculos

El chismecito está on fire, mi gente, porque el programa ‘Magaly TV, La Firme’ sacó los trapos al sol con el avance de su emisión: la actriz Korina Rivadeneira, ¡presuntamente, habría pasado una noche en el edificio donde vive el actor argentino Nacho Di Marco! Ajá, así como lo leen. Para los que no están en el chisme, estos dos comparten escenas de beso en una obra de teatro que protagonizan juntos.

El adelanto promocional del programa no dejó mucho a la imaginación, mostrando a la madre de los hijos del piloto Mario Hart llegando en su camioneta al garaje de la edificación multifamiliar una noche, para luego salir al día siguiente. Obvio, esto encendió las alarmas y el programa, conducido por Magaly Medina, no dudó en plantear la interrogante que todos se hacen: ¿el romance traspasó el escenario hacia la vida cotidiana?

Pero este no es el primer revuelo. Ya había causado revuelo el día en que Mario Hart estuvo entre el público y presenció un beso entre los artistas. Mario contó en el podcast que comparte con María Pía Copello la incomodidad del momento. Recordó que durante la escena del beso las cámaras se posicionaron frente a él y no sabía qué cara poner.

Mario aclaró que era un beso de actuación y que él y Korina llevan casi diez meses separados. Aseguró que todo era normal, pero que el momento fue incómodo, no por el beso en sí, sino por la presión de las cámaras y el qué dirán. Incluso confesó que su mamá estaba al lado, sumando a la tensión.

Por su parte, Korina Rivadeneira no se quedó callada y respondió directamente a las “quejas” de Mario, quien habría preferido ser advertido sobre la escena romántica. La actriz dejó las cosas claras, explicando que ella lo había invitado, pero no sabía si había llegado o no. Afirmó que ella y Mario la tienen clarísima: están solteros, se sienten bien así y el cariño que se tienen es por todo lo que han vivido, pero más allá de eso, no. Añadió que cada uno está bien por su lado y que su única labor ahorita es con sus hijos.

Además, Korina sostuvo que no pensó que la escena haría sentir mal a Mario, ya que cuando uno está en la actuación, la concentración es total. "Uno está tan concentrado en lo que tiene que hacer que no te pones a sentir o a pensar en la otra persona", afirmó. Ajá, ¿así de desconectados estamos de la realidad cuando actuamos? ¡Qué nivel!