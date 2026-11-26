Famosos

Ariana Grande y Ricky Alvarez están viviendo un nuevo capítulo en su historia de amor diez años después de haberse separado. Lo que parecía una broma durante el Eternal Sunshine Tour se convirtió en una realidad cuando la cantante empezó a cambiar las letras de sus canciones para dar a entender que algo estaba pasando entre ella y el hombre que alguna vez fue su bailarín.

Ricky Alvarez fue bailarín en el equipo de la artista.

El inicio de un romance en los escenarios

Antes de ser pareja, Grande y Alvarez compartían el escenario profesionalmente. En 2014, el bailarín participó en la presentación de la canción “Problem” durante los Radio Disney Music Awards y también apareció en el videoclip navideño “Santa Tell Me” junto a otros integrantes del equipo de trabajo.

El romance surgió oficialmente al año siguiente, durante The Honeymoon Tour, la gira internacional donde Grande promocionaba su segundo álbum, My Everything. La cercanía constante debido a los ensayos, los viajes y las presentaciones los mantuvo unidos durante meses. Una de las primeras señales públicas de este vínculo ocurrió en junio, cuando fueron captados besándose durante una actuación de la cantante en un evento del Orgullo en Nueva York.

Al mes siguiente, la pareja quedó envuelta en una polémica que superó lo sentimental. Una cámara de seguridad de una tienda de donas en California grabó a la cantante lamiendo un producto exhibido y haciendo comentarios despectivos sobre Estados Unidos. Aunque el video provocó críticas y una disculpa pública, también mostró a Grande y Alvarez besándose, lo que terminó exponiendo el romance de manera inesperada.

Canciones e inspiraciones secretas

Algunos de los detalles más personales de esos primeros meses salieron a la luz más tarde. En mayo de 2016, Victoria Monét, colaboradora y amiga de Ariana, reveló en una entrevista con Billboard que la canción “Moonlight”, del álbum Dangerous Woman, estaba inspirada en el inicio de la relación. Monét recordó que Ricky llamó a Ariana una noche después de su primer beso, señalando que el bailarín había esperado bastante tiempo antes de dar ese paso, un gesto que impresionó a la cantante. La compositora describió a Alvarez como un caballero y afirmó que la canción funciona como un recuerdo de esos momentos.

Además de “Moonlight”, los seguidores relacionaron a Alvarez con otros temas del repertorio de Dangerous Woman, como “Knew Better / Forever Boy” e “Into You”, aunque Ariana nunca confirmó que las letras hablaran sobre él. En aquel entonces, la cantante prefería no dar detalles públicos sobre su noviazgo. En una entrevista con Billboard, mientras llevaban cerca de un año juntos, se limitó a decir: “Estamos felices. Soy una chica muy feliz. Tengo una vida saludable en este momento y creo que eso es todo lo que la gente necesita saber. Punto final”.

Del distanciamiento al reencuentro

La relación terminó en julio de 2016, después de aproximadamente un año, sin que ninguno de los dos explicara los motivos públicamente. En los años siguientes, Grande tuvo parejas con el músico Mac Miller y el comediante Pete Davidson, con quien llegó a comprometerse. Alvarez continuó enfocado en la fotografía y el trabajo creativo.

La historia volvió a surgir en noviembre de 2018 con el estreno de “Thank U, Next”. En este tema, Ariana repasó sus relaciones pasadas mencionando a cuatro exnovios: Big Sean, Ricky Alvarez, Pete Davidson y Mac Miller. Sobre Ricky, la letra decía: “Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las escucho y me río”.

Alvarez reaccionó con humor en Instagram, publicando un video donde aparecía confundido mientras sonaba el verso. Escribió: “Nada más que gratitud. Gracias, siguiente... Aunque esas canciones son increíbles. De nada”. Ariana republicó la historia y le respondió entre risas que lamentaba que le tocara “la peor frase”, asegurando que fue escrita con cariño. Aunque ella desmintió los rumores de reconciliación en ese momento diciendo que eran amigos, el vínculo siguió vivo: Alvarez la volvió a fotografiar, diseñó la portada de “Imagine” y asistió a la celebración de “7 Rings”.

El giro definitivo ocurrió en junio de 2026, cuando fueron fotografiados comiendo con un grupo de amigos en Austin, Texas, durante las celebraciones del cumpleaños de la cantante. Aunque fuentes de TMZ indicaron que era un encuentro amistoso, Ariana alimentó las sospechas durante sus conciertos en esa ciudad. Modificó la letra de “Thank U, Next” para cantar que las canciones escritas sobre Ricky todavía eran buenas y aseguró que él seguía apoyándola. Alvarez estuvo presente entre el público en una de esas actuaciones.

¿Será que el amor siempre vuelve o que simplemente las canciones eran demasiado buenas para olvidarlas?