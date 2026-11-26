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¡Prepárense, tributos, porque el universo de Los juegos del hambre volvió a la pantalla grande como si nunca se hubiera ido! La precuela, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, arrasó en su estreno, recaudando unos ¡225 millones de dólares! Así como lo leen, un dineral que la posiciona entre los estrenos más sólidos del año.

La película no se anda con chiquitas, consiguió 120 millones de dólares solo en Estados Unidos y Canadá, y otros 105 millones en el resto del mundo. Y ojo, que no es un estreno cualquiera: se lanzó en 84 países de una vez. ¡Una locura!

Esta nueva entrega nos lleva 24 años antes de la saga de Katniss (Jennifer Lawrence). La historia se centra en un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, justo en la siega de los 50º Juegos del Hambre. Si eres fan de los libros de Suzanne Collins, te encantará ver cómo esta historia se conecta directamente con la saga original, contándonos los orígenes del futuro mentor de Katniss. Además, Francis Lawrence, el mismo que dirigió dos de las entregas anteriores, está de vuelta al mando, lo que siempre da un buen feeling.

Y hablando de números que nos dejan con la boca abierta, Amanecer en la cosecha no solo la está rompiendo, sino que se unió al club de élite de este año. Es una de las únicas cinco películas que han superado los 100 millones de dólares en su debut solo en Norteamérica. Las otras que lograron esta hazaña monumental fueron Spider-Man: Un nuevo día, Toy Story 5, Super Mario Galaxy y La odisea. ¡Puro peso pesado en la lista!

Pero el fin de semana no fue solo para los tributos. En segundo lugar, y dejando también su huella, estuvo Rocky, que en su segunda semana en cines sumó 15 millones de dólares a su taquilla global, con 9,3 millones solo en Norteamérica. Esta cinta, producida por Amazon MGM, narra la historia real de cómo Sylvester Stallone llevó a la gran pantalla el clásico de 1976 Rocky. Y la gente la amó tanto que le dio una calificación de A+ en CinemaScore, ¡nada mal!

También en su segunda semana, Ebenezer, protagonizada por Johnny Deep, logró 78 millones de dólares a nivel mundial. Además, el documental Puedes verlo todo, sobre la fundadora de Theranos, la estafadora Elizabeth Holmes, alcanzó los cien millones de dólares globalmente este fin de semana. Este documental fue dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim.

Con todos estos números, ¿será que la moda de las precuelas y los orígenes está aquí para quedarse y seguir llenando las salas?