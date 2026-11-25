Espectáculos

La novela de Julián Gil, actor, presentador, empresario y modelo argentino, y Marjorie de Sousa, actriz y modelo venezolana, suma otro capítulo con declaraciones picantes que dejan a más de uno con la boca abierta. La polémica, que lleva años girando en torno a la manutención de su hijo Matías, ha vuelto a explotar y Julián no dudó en salir a desmentir de forma contundente lo dicho por su expareja.

Julián Gil: si ella no recibiera dinero, estaría preso

Julián Gil se fue directo a la yugular, negando categóricamente que Marjorie de Sousa no reciba “absolutamente nada” por su hijo. El actor fue claro y frontal: Dijo que si ella no recibiera dinero, él estaría preso, él y cualquier padre, porque se lo estipuló un tribunal. ¡Plof! Así de una, puso los puntos sobre las íes, dejando claro que hay una obligación legal que él cumple, porque de no hacerlo, la ley actuaría sin dudarlo. Aquí no hay chance para inventos, ¿o no?

La cosa, según Gil, es que Marjorie “no está recibiendo lo que ella pretendía”. Y ahí está el quid del asunto, ¿verdad? Nos recordó que el pleito se armó porque ella pedía más de 15.000 dólares, una cifra que él alegó no poder pagar. Julián invita a cualquiera que quiera corroborar la información a que vaya e investigue, asegurando que a él sí “se me descuenta” el dinero mensualmente. Es decir, la plata sale de su bolsillo sí o sí.

¿Madre soltera por elección o por conveniencia?

Pero la cosa no se quedó solo en la manutención. Julián Gil también cargó contra la etiqueta de “madre soltera” que, al parecer, Marjorie de Sousa usa. Para él, eso no es de recibo, y lo suelta sin filtro: “Tú no puedes ir con la bandera de madre soltera cuando es meramente por elección tuya”. ¡Boom! El actor insiste en que él vive “a cuadras de ella”, muy cerca, y que lo único que tiene que hacer Marjorie es llamarlo para que vaya a ver a Matías. Aquí la vaina se pone personal, porque él siente que la situación es una burla pública. “Lo que pasa es que se burla de todos ustedes”, afirmó, lanzando una indirecta a todos los que siguen la novela de cerca.

Además, Gil asegura que el dinero de la manutención está ahí, disponible para Matías. Si Marjorie no lo va a buscar “porque no quiere, porque se quiere hacer la madre soltera ya eso es otra cosa”. Según Gil, Matías puede ir hoy, mañana o cuando tenga 18 o 20 años, y su dinero va a estar ahí. O sea, el chamo tiene su guardadito, cortesía de su papá, que le quitan religiosamente, quiera Marjorie cobrarlo o no.

¿Qué pudo haber sido lo peor que yo pude haber hecho?

La frustración de Julián es palpable cuando se pregunta qué hizo él para que Marjorie no le permita ver a su hijo, o como él mismo dice, para que “ella lo odie tanto”. Él ha contado su versión de la historia, pero exige que Marjorie también cuente la suya, porque, según él, ella no tiene nada que decir. Se pregunta qué pudo haber sido lo peor que hizo para que ella lo separara de su hijo. Es una pregunta que resuena, buscando una explicación a una situación que, según él, lo ha separado de su hijo.

Porque seamos honestos, en cualquier conflicto siempre hay dos lados de la moneda. Julián ya puso su carta sobre la mesa, dejando claro que él paga y que tiene derecho a ver a su hijo, pague o no pague. Aunque, por supuesto, la responsabilidad de la manutención es innegable. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿tanto coraje, tanto odio, merece la pena con una Navidad “a la vuelta de la esquina”? Quizás es hora de bajarle dos, ¿no creen?