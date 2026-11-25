Espectáculos

¡A ver, a ver! Adamari López, la conductora y actriz puertorriqueña que nos encanta por su personalidad y por no guardarse nada, nos ha vuelto a dar una lección de amor y amistad del bueno. Resulta que su “esposo gay” –así, con todo el cariño del mundo, le dice ella a Carlitos Pérez-Ruiz, su pana del alma– presentó a principios de noviembre a su pareja, Chris Méndez, y Adamari no podía quedarse sin conocerlo.

Carlitos, quien además de ser un periodista cercano a López es su confidente, había compartido su felicidad en Instagram y contó que quería caminar de la mano de ese hombre maravilloso que le había robado el corazón. Chris, por su parte, es un experto en belleza, cosmética y cuidado personal. ¡Imagínense el buen gusto!

Aunque Adamari ya había hablado con Chris por FaceTime, no fue hasta el pasado fin de semana que pudo verlo en persona. La conductora de 55 años armó maleta y se fue a Puerto Rico, llevándose a su hija Alaïa para que también formara parte de este encuentro tan especial. ¡Así es que se arma un plan familiar!

López, quien también es copresentadora del “talk show” “Desiguales” de Univision, grabó todo el vacilón y lo compartió con sus seguidores en Facebook. Con toda la emoción, la boricua escribió: “Así fue como conocí a Chris, el novio de mi ‘esposo’ Carlitos. Bueno, conocimos porque Alaïa también fue, y estamos muy felices por ellos. ¡Qué viva el amor! Nosotras estamos muy felices por ellos. Mi esposo ya tiene ‘novio’”.

¿Se puede ser más adorable? Adamari no pudo ocultar lo feliz que estaba por el nuevo capítulo en la vida de su amigo. “Ya nos verán mucho juntos. Somos una familia compuesta”, soltó, dejando claro que este par viene a sumar a la tropa. El video fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, que no tardaron en reaccionar con elogios a su forma de ser y a cómo ha criado a su hija.

Adamari respondió que así es su corazón y que siempre da sus mejores ejemplos a su princesa. ¡La verdad es que no esperamos menos de ella! ¿Quién más desearía una amistad así de transparente y divertida?