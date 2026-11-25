Espectáculos

¡A sacar los tacones y el brillo! Hoy, martes 24 de noviembre de 2026, San Juan, Puerto Rico, se convierte en el epicentro de la belleza mundial con la 75.ª edición de Miss Universo. Expertos y medios especializados ya soltaron sus predicciones y la lista de favoritas para suceder a la mexicana Fátima Bosch Fernández está candente.

Este certamen, que reúne a 116 candidatas de todo el mundo, es un espectáculo que va desde la entrevista privada hasta la pasarela preliminar en traje de baño y vestido de gala, culminando hoy con la gala de coronación. Miss Universo, un concurso de belleza internacional, es una joint-venture de JKN Global Group y Legacy Holding Group USA.

¡El Team Venezuela y las Favoritas de los Gurúes!

Por el lado de los expertos, el misólogo venezolano-cubano Osmel Sousa ya hizo su quiniela reducida a cinco nombres, y obviamente Venezuela está en ella, junto a Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico. La revista Missiology también tiene sus top, con Puerto Rico, Nueva Zelanda y Filipinas en los primeros tres lugares, seguidas de Melissa Núñez de República Dominicana y Elizabeth Makune de Tanzania.

Nuestra representante, Clara Vegas, viene con una historia que nos llega al alma. Ella vivía en Londres y decidió viajar a su país natal en 2025 para participar en el concurso nacional. ¡Determinación pura! Como ella misma dijo: “Yo estaba viviendo en Londres, mi plan no era originalmente regresar a Venezuela, pero el momento en que me di cuenta de que era ahora o nunca meterme en el concurso, tomé la oportunidad por las riendas y dije: ‘Esto va a ser mío, esto lo voy a trabajar’”. Y por si fuera poco, tiene la herencia de su mamá, Andreína Goetz, quien fue Miss Venezuela 1990. Clara busca la octava corona para el país, ¡y nosotros estamos listos para celebrar!

Anfitrionas con Poder y Europa que No Se Deja

Desde Puerto Rico, la anfitriona Jennifer Barreto, de 27 años, es una de las candidatas con más proyección. Y no es para menos: es madre de una niña de siete años, Penélope, y trabaja en el Departamento de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, combatiendo la violencia doméstica y el abuso de sustancias. ¡Una guerrera en toda regla! Su participación es un hito gracias a la modificación de reglas que eliminó las restricciones para madres.

Europa también viene con todo el power. La francesa Garance Authié, de 22 años, es la gran favorita del viejo continente. Habla inglés y español, tiene formación en finanzas y gestión, y una carrera de modelaje con firmas top. ¡Más de 120.000 seguidores en redes confirman que tiene su fanaticada!

Mónica Tirado, editora de ¡HOLA!, soltó un dato interesante: estadísticamente, las candidatas americanas tienen ventaja, con cuatro coronas en los últimos diez años. Pero Gabriela Cortés, Senior Writer de ¡HOLA! Américas, le pone picante al asunto diciendo que la preparación, experiencia y proyectos sociales de las europeas las hacen rivales muy fuertes. Y para muestra, un botón: la española Susana Medina, de 28 años, tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Con estudios en Derecho, modelaje, actuación y su trabajo contra el acoso escolar y la violencia de género, ¡una candidata con mucho que ofrecer! También está la neerlandesa de 25 años, exgimnasta y educadora, que trabaja por la salud mental juvenil.

El Poderío de África y Asia que Da la Pelea

En el continente africano, Danielle Adewusi de Nigeria tiene a los expertos con el ojo puesto. Es médica y psicóloga graduada del King’s College London, y fundó Scrub The Stigma, una iniciativa para educar sobre la salud femenina. Shirley Gómez, Senior Writer de ¡HOLA! USA, la puso de número uno, destacando su perfil completo y su seguridad para la ronda de preguntas. ¡A eso le llamamos preparación!

Por Uganda, Mitchelle Daka hace historia con el debut de su país. Con una década en el modelaje internacional (hasta para Dior), estudios de Administración de Empresas y formación en Harvard Business School, Daka es una voz por la salud mental y contra la violencia hacia las mujeres. Tras el asesinato de su amiga Karabo Mokoena, participó en la creación de una fundación para apoyar a sobrevivientes de abuso. Sudán del Sur también debuta con Amylia Deng, que ya se metió entre las 20 semifinalistas del Miss International 2024. ¡Vienen con todo!

Cynthia Valdez, Senior Writer de ¡HOLA! Américas, nos recuerda que Asia tiene 13 coronas en 75 años de Miss Universo, y que Filipinas, Corea del Sur y Myanmar vienen pisando fuerte en esta “edición diamante”. La filipina Bea, nacida en Milwaukee pero con raíces de allá, tiene doble titulación y ganó el Miss Earth USA 2024 y Miss Earth Water 2024. ¡Más de 269.000 seguidores en Instagram la respaldan!

También tenemos a May Grace Parry de Myanmar, de 31 años, actriz y modelo con estudios de Arte, que apoya un proyecto educativo para niños vulnerables. Y la surcoreana Yurim Kim, de 35 años, actriz de teatro, coreógrafa y artista escénica con más de una década de experiencia, ¡una de las primeras representantes de Corea del Sur con este perfil!

La competencia está brutal, con candidatas que no solo traen belleza, sino historias potentes y proyectos que inspiran. ¿Quién crees que se lleve la corona? ¡Que comience el show!