Famosos

¡Pilas con esta notica! Shakira, , junto a Global Citizen, anunciaron que van a destinar una buena platica para apoyar el regreso a clases de los chamos en Venezuela.

El objetivo es echarle una mano a los niños que quedaron afectados por los terremotos del 24 de junio pasado. La iniciativa es un alivio para 13 mil jóvenes de forma directa, gracias al respaldo económico que llega desde el Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

La cantante colombiana lo dejó claro en un video con Hugh Evans, CEO de Global Citizen, que soltó en sus redes sociales: “Cuando le das a un niño un lugar seguro para poder aprender, le cambias la vida para siempre”. ¡Y cuánta razón tiene!

En total, son 450 mil dólares que van directo a cinco organizaciones en el país. Con ese billete, se van a apoyar 44 escuelas, se va a capacitar a 41 docentes y miembros del personal académico, y van a involucrar a 180 padres, madres y cuidadores. ¡Un apoyo que se siente!

Y por si fuera poco el buen gesto, Shakira tiene programados dos conciertazos en Venezuela el 16 y 17 de enero de 2027, en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. Así que, entre ayuda y shows, ¡Shakira nos tiene en la mira!