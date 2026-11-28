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Se prendieron las alarmas en el mundo del entretenimiento porque Cris MJ podría venir a Venezuela. Los rumores dicen que el cantante chileno se presentaría en un festival musical importante en el país, con una programación que estaría tomando forma para principios de 2027.

Christopher Álvarez, quien es el nombre real del artista, se lanzó al mapa internacional en 2022 con el tema “Una Noche en Medellín”, que fue un hitazo en todas las plataformas digitales. Después, junto a FloyyMenor, rompió las listas globales con “Gata Only”, dejando claro que el pana tiene el toque para los éxitos mundiales.

El chamo se mueve entre el reggaetón y el trap, pero últimamente ha estado experimentando con nuevos sonidos. De hecho, en 2025 sacó su álbum “APOCALIPSIS”, donde mostró un lado más diferente de su carrera musical.

Si esto se confirma, preparen los pasos porque el perreo va a estar serio. ¿Será que el festival trae a más gente o solo él es el plato fuerte?