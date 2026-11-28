Famosos

Lupita Ferrer y Catherine Fulop son las protagonistas del mensaje navideño de Venevisión, el cual se estrenó la noche del 26 de noviembre. El canal decidió apostar por una temática de paz y armonía, así que pusieron a sus talentos vestidos totalmente de blanco.

Desde el Estudio 1, las personalidades cantaron, bailaron y soltaron sus mensajes para el público. Catherine estuvo súper efusiva y dijo: “Gracias por dejarnos entrar en tu casa y permitirnos ser parte de tu familia”. Por su parte, Lupita Ferrer mantuvo la sobriedad y expresó que “El futuro nos une hoy y siempre”.

Para el público, las palabras de las actrices representan un momento de unión para el país. Sobre todo porque Catherine, la eterna “Abigail”, volvió a las pantallas de la televisión nacional para conectar con sus raíces.

Otro detalle que llamó la atención fue la aparición de “El Tigre”, la mascota emblemática de Venevisión. Este personaje fue creado en 1961 para representar la audacia, la alegría y esa cercanía que tienen con el público venezolano.

Se siente el espíritu navideño con este reencuentro, ¿no creen que el blanco les quedó increíble a las dos?