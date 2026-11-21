Famosos

¡Atención, fanaticada salsera! La cosa se puso caliente con las entradas para ver a Marc Anthony en Caracas. Cúsica, la gente que siempre nos trae los conciertos más esperados, acaba de soltar el bombazo: quedan poquísimos boletos disponibles para la cita con el 'Rey de la Salsa' el 4 de febrero de 2027, con su gira The Last Dance Tour. ¡Así que si estabas esperando una señal para comprar, esta es la tuya!

El cuento de este esperado reencuentro comenzó a cocinarse el pasado 11 de noviembre, cuando la promotora confirmó la noticia en sus redes sociales. Y como aquí no se pierde el tiempo, ese mismo día se activó la venta de entradas por la página web, con un rango de precios que iba desde los 65 hasta los 300 dólares.

Por eso Cúsica fue directo al grano en su publicación, como quien le habla a la familia: “Sabemos que todos quieren ver al rey de la salsa en vivo, así que no se duerman en los laureles y ¡corran por sus tickets!”. Y para que la cosa no quede en chisme de pasillo, soltaron el número exacto: 4.298 entradas son las que quedan flotando en los diferentes sectores. ¡Imagínate la presión!

El epicentro de esta rumba salsera será el legendario Estadio Universitario de la UCV, un lugar que ya ha sido testigo de la magia de Marc Anthony. ¿Se acuerdan? En 2005, el mismo recinto vibró con su presencia junto a la mismísima Olga Tañón.

Y es que la conexión del cantante con nuestro país no es cuento. Durante una de sus visitas posteriores, en este mismo recinto, el artista dejó una frase que resume su conexión con el país: “Me he enamorado de Venezuela”. Esta presentación será en el marco del tour The Last Dance.

Así que prepárense para corear a todo pulmón esas canciones que lo consolidaron como una leyenda. Su voz inconfundible y esos ritmos contagiosos volverán a sonar en Caracas, reuniendo a la generación que creció con su música y a los más chamos que lo descubrirán por primera vez en vivo. La meta es clara: que Marc Anthony se sienta 'como en casa' una vez más, con ese calorcito único del público venezolano.

¿Te vas a arriesgar a que se acaben las entradas y te quedes con las ganas de este conciertazo? ¡Nosotros decimos que no!