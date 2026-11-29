Espectáculos

Marielena Dávila, hija de la animadora Chiquinquirá Delgado y el cantante Guillermo Dávila, se casó con el empresario estadounidense John Lowell en una ceremonia celebrada en Madrid. La noticia llegó a través de la cuenta de Instagram de Delgado, quien compartió las imágenes del evento y le dedicó un mensaje súper emotivo a su primogénita.

En las fotos, Marielena eligió un look clásico con un vestido de encaje y un ramo de flores en tonos borgoña. Para combinar con la novia, Chiquinquirá optó por un vestido color vino tinto. La publicación, que ya suma más de 55 mil me gusta, incluye una frase de la animadora: “Hay días que no caben en las palabras, que solo pueden guardarse en el corazón para siempre (…) Te amo mi niña, en todas tus edades, en todas tus versiones”.

Este matrimonio es el cierre perfecto para una historia que se puso seria en enero de 2025, cuando la pareja anunció su compromiso después de unas vacaciones en las Bahamas. Ahora sellaron la relación con el enlace en la capital española.

Sinceramente, el detalle de los colores coordinados entre madre e hija estuvo nivel experto.