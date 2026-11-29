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La Profeco no piensa tirar la toalla y anunció que volverá a emprender acciones legales contra la empresa organizadora de un concierto de Luis Miguel en México. Todo esto ocurre luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara el último recurso presentado por el organismo.

La meta de la institución es defender a 689 consumidores que quedaron mal con la suspensión de la presentación que el cantante tenía prevista para el 5 de diciembre de 2023. El show debía ser en el estadio Domingo Santana, en León, Guanajuato, y formaba parte de la gira Luis Miguel Tour 2023.

Aunque el fallo de la Corte fue un golpe duro para la Profeco, la dependencia dejó claro que no abandonará el caso. Según el organismo, todavía disponen de alternativas jurídicas para intentar conseguir una reparación para los afectados.

El show había generado muchísima expectativa, pero terminó en nada por irregularidades con la organización y los permisos. Las autoridades señalaron que hubo incumplimientos en los requisitos de autorización, seguridad y protección civil que se exigen para usar ese recinto.

Un camino lleno de trabas

La empresa que está en el ojo del huracán es La Florida Equipos y Suplementos, que opera comercialmente como Funticket y Musicvibe. Contra ellos es que la Procuraduría empezó el proceso legal después de la cancelación.

El camino ha sido un dolor de cabeza jurídico. La primera demanda se presentó en diciembre de 2023, pero un juzgado federal la rechazó porque consideraron que no se usó la vía legal adecuada. La Profeco lo intentó de nuevo en enero de 2024, pero volvió a recibir una respuesta desfavorable en noviembre de ese año.

Finalmente, el caso llegó a la Suprema Corte, que confirmó el rechazo del recurso al considerar que no existía un planteamiento constitucional que justificara su revisión.

¿Qué viene ahora?

A pesar de todo, la Profeco sostiene que puede actuar para proteger a los consumidores. El plan es que, una vez recibida la notificación oficial de la resolución, presenten nuevamente una demanda colectiva individual homogénea.

La intención es reclamar el dinero de los boletos y buscar una reparación por los perjuicios ocasionados. Por ahora, no hay una resolución definitiva sobre el fondo de las reclamaciones ni sobre cuánto dinero podrían recibir los afectados.

¿Será que esta vez sí logran que la empresa suelte los reales?