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Carlos Baute se convirtió en el cómplice de una madre venezolana llamada Maigualida, quien le escribió un correo electrónico para contarle que su hijo se casaba en Madrid. El cantante relata que el mensaje era sincero, tenía buen humor y estaba lleno de amor, y aunque el mes había sido una locura entre viajes y compromisos, había algo tan bonito y auténtico en sus palabras que no quiso dejar pasar la oportunidad.

El plan era simple pero potente: sorprender a Mauricio y Rosangélica en uno de los días más felices de sus vidas. Según Baute, cantaron, se rieron, gozaron y celebraron el amor de la pareja. Según el artista, se fue del lugar con el corazón lleno y reflexionando sobre la fortuna de que sus canciones acompañen momentos tan importantes en la vida de la gente.

En un mensaje directo para los recién casados, el cantante expresó: "deseo de todo corazón que sean eternamente felices, que Dios bendiga siempre su unión y que juntos construyan una familia maravillosa". También le agradeció a Maigualida por su autenticidad y por permitirle ser parte de esa historia, asegurando que su hijo tiene mucha suerte de tener una madre como ella.

Para cerrar con broche de oro, Baute aprovechó para soltar que su nueva canción, «Te quise olvidar», se estrena oficialmente muy pronto. El sonido ya está disponible en redes sociales, y el cantante dice tener ganas de ver las historias que la gente va a crear con ella.

Sinceramente, ¿quién no querría que Baute aparezca de la nada en su fiesta? El detalle de la mamá fue otro nivel.