Espectáculos

Chino y Nacho están de vuelta y no vienen solo por la nostalgia. El dúo ha decidido unir fuerzas nuevamente en un proyecto llamado Radio Venezuela, el cual nace con el propósito claro de servir como canal para que los nuevos talentos de Venezuela sean reconocidos por su arte, abran sus alas y puedan recorrer el mundo.

Nacho explicó que este reencuentro llega en un momento de madurez, donde existe un mayor agradecimiento y aprecio por su relación artística y de amistad, cosas que confesó que en otro momento no supieron valorar por dar muchas cosas por sentadas. Lo más importante de esta etapa es que se sienten libremente felices, ya que ahora trabajan sin ataduras contractuales ni situaciones que los presionen u obliguen a hacer las cosas.

Para los que se pregunten si esto significa que abandonan sus carreras individuales, Nacho dejó claro que no. Si Chino hace colaboraciones por su cuenta o si él desarrolla proyectos personales, eso no implica que alguno quiera separarse del compañero o irse como solista, pues tienen claro que todavía tienen mucho más que dar y valoran el cariño que la gente siente por la marca del dúo.

Un puente para los nuevos artistas

La idea de este nuevo álbum surge como una evolución de Radio Universo, uno de sus discos más exitosos donde destacaron temas como Mi chica ideal, Tú me quemas (con Gente de Zona) y Me voy enamorando (con Farruko). En aquel entonces, la radio era la protagonista absoluta y el objetivo era conquistar el universo con su música. Sin embargo, el enfoque actual es distinto: ya no buscan competir contra su propio éxito ni alcanzar metas que los lleven a la frustración.

Ahora, el objetivo es validar el talento de quienes apenas comienzan. A través de Radio Venezuela: Fresco, quieren ser la plataforma que ayude a los jóvenes a construir su carrera y su fanaticada. En este sentido, el proyecto busca que el público descubra la trayectoria de artistas como Elena Rose, Rawayana, Dani Ochoa y Mau y Ricky.

El concepto de Radio Venezuela es amplio y no se limita solo a los nuevos. El dúo planea incluir diferentes denominaciones, como Radio Venezuela Inspiraciones, donde se encuentren con artistas que ya abrieron caminos en la música, mencionando nombres como Oscar D’León, Franco de Vita, Ricardo Montaner, Servando y Florentino. Para Nacho, la unión es fundamental, pues aunque tengan visiones o maneras de pensar diferentes, pueden coincidir en un mismo espacio.

Reflexiones sobre el éxito y las colaboraciones

Al repasar su trayectoria, Nacho señaló que, por el impacto actual y los logros alcanzados, la colaboración más importante de su carrera fue Báilame, grabada como solista junto a Yandel y Bad Bunny. Aunque reconoce que Bad Bunny es uno de los artistas latinos más aclamados y consumidos del mundo, enfatiza que para él la grandeza reside en el talento y no necesariamente en los números.

Además, destacó otras canciones que marcaron hitos, como Destino junto a Greeicy, o Alguien robó, que fue la primera canción global de Sebastián Yatra. También recordó haber colaborado con Feid en el tema 911 en sus comienzos, así como La mitad con Carlos Vives y Mike Bahía. Su vínculo con Vives se extiende también al disco Masters en parranda. Asimismo, mencionó su trabajo con Silvestre Dangond en la canción Materialista, y sus temas con Gusi y el artista del folclore vallenato Churo Díaz.

Sobre el hecho de ser un referente para las nuevas generaciones, Nacho cree que es un orgullo, pero advierte que no hay que tomarse eso demasiado en serio para no perder los pies de la tierra. Considera que el propósito más importante es saber que su trabajo sirvió de inspiración para que otros creyeran en sí mismos, definiendo esto como una siembra muy valiosa.

Lo que viene en el escenario

Mirando hacia el futuro, el cantante tiene metas claras en cuanto al entretenimiento y los espectáculos en vivo. Su objetivo es que las presentaciones no dependan únicamente de las canciones, sino que se conviertan en experiencias completas. Para lograrlo, quiere incorporar propuestas diferentes y efectos especiales que hagan que el público viva algo distinto, tomando como referencia lo que ocurre en Las Vegas con la Esfera y los espectáculos de Kanye West y Bruno Mars, entre otros.