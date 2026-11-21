Espectáculos

El artista cinético venezolano Elias Crespin, reconocido internacionalmente por sus esculturas que mezclan arte, tecnología y movimiento, presentará su primera exposición individual en Miami, Estados Unidos. La muestra se titula «Geometrías suspendidas» y va a reunir veinticinco obras electrocinéticas en la Ascaso Gallery.

La exposición estará abierta al público desde el 30 de noviembre de 2026 hasta el 27 de febrero de 2027. ¡Así que a agendar si andan por allá! La muestra no es cualquier cosa: incluye nuevas creaciones elaboradas con vidrio y madera, materiales que el artista incorpora a su propuesta escultórica. Él mismo explicó que comenzó a trabajar con vidrio suspendido el año pasado, destacando que este material introduce nuevas posibilidades visuales gracias a su transparencia. Sobre la madera, que también es una novedad, señaló que añade una dimensión natural y terrenal a objetos que, de otro modo, son enteramente artificiales. ¡Pura innovación!

Crespin, nacido en Caracas en 1965 y ahora radicado en París, es un ingeniero en computación que desarrolló una trayectoria internacional brutal, donde une algoritmos, ingeniería y expresión artística. Sus esculturas son estructuras geométricas suspendidas que se transforman lentamente en el espacio, usando motores controlados por sistemas informáticos. Imagínense líneas, planos y figuras que se expanden, contraen y reorganizan continuamente. ¡Una vaina de locos!

La exposición va a tener piezas de varias de sus series más conocidas, entre ellas Tetralineados, Concéntricos, Planos flexionantes y La danza de las catenarias. También se destaca una obra que es un guiño a otro grande: «Cubo RGB, Homenaje a Jesús Soto» (2023). ¡Un tributo al maestro venezolano Jesús Soto! Crespin ha contado que su inspiración para incorporar movimiento a las estructuras geométricas llegó en el año 2000, cuando vio el Cubo de nylon (1984) de Soto en el Museo de Bellas Artes de Caracas. ¡Un momentazo que cambió su rumbo!

Este pana no es un recién llegado; cuenta con una presencia destacada en importantes instituciones culturales internacionales. Por ejemplo, en 2020 el mismísimo Museo del Louvre en París inauguró L’Onde du Midi, una instalación permanente integrada por 128 elementos suspendidos. Y apenas en 2024, su obra Grand HexaNet (2018) ingresó a la colección permanente del Museo de Arte Nelson-Atkins en Estados Unidos. Sus creaciones también forman parte de colecciones del Museum of Fine Arts de Houston, El Museo del Barrio de Nueva York, el MALBA de Buenos Aires y la Fundación de Museos Nacionales de Venezuela, entre otras instituciones. ¡Un orgullo nacional!

«Geometrías suspendidas» podrá visitarse en la Ascaso Gallery, ubicada en el 1325 NE 1st Avenue de Miami, de lunes a sábado, entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Así que ya saben, si están por Miami para finales de noviembre, no pueden perderse este despliegue de talento venezolano. ¿Cuál de estas esculturas te gustaría ver en persona?